Mai multi detinuti si refugiati l-au insotit pe Papa Francisc la Sfanta Liturghie

Slujba s-a derulat in fata unei adunari reduse, de aproximativ 80 de persoane, din cauza restrictiilor legate de pandemia provocata de coronavirus. Anul trecut, cu ocazia acestei sarbatori instituite in 2000 de Papa Ioan Paul al II-lea, Francisc a celebrat o mesa fara credinciosi, aminteste AFP.Anul acesta, au fost prezenti detinuti din doua inchisori din Roma, precum si de la un centru de detentie pentru tineri, refugiati din Siria , Nigeria si Egipt , precum si asistente medicale dintr-un spital din apropiere, inclusiv calugarite.In omilia sa, liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lume a subliniat importanta pentru crestini de a nu ramane indiferenti fata de cei din jur."Sora si frate, vrei o dovada ca Dumnezeu a atins viata ta? Vezi daca te apleci asupra ranilor celorlalti", a spus papa, citat de Vatican News. "Sa nu ramanem indiferenti. Sa nu traim o credinta pe jumatate, care primeste si nu da, care primeste darul dar nu se face dar. Am fost milostiviti: sa devenim milostivi", a adaugat el. " target="_blank">Papa in varsta de 84 de ani, care a fost vaccinat impotriva COVID-19 inainte de calatoria sa in Irak la inceputul lunii martie, nu a purtat masca de protectie in timpul slujbei, la fel ca si cei care au citit din Biblie. Toate celelalte persoane din biserica, inclusiv copiii din cor si alti preoti, aveau fata acoperita cu masca si pastrau distanta.Dupa slujba, insa, s-au dus la papa, in primul rand pentru a-l atinge. Francisc a strans mana multor oameni si i-a lasat sa-i sarute mainile, in ciuda pandemiei de coronavirus care inca face ravagii in Italia, scrie DPA.Restrictiile stricte de contact sunt in general inca in vigoare in Italia din cauza pandemiei provocate de coronavirus.