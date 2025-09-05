Papa Francisc a numit un nou ambasador (nuntiu) in Romania

Sambata, 05 Decembrie 2015, ora 15:15
2579 citiri
Papa Francisc a numit un nou ambasador (nuntiu) in Romania
Foto: Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti

Papa Francisc l-a numit, sambata, pe Mons. Miguel Maury Buendia noul ambasador al Vaticanului (Nuntiu) la Bucuresti.

Pana acum, acesta fusese Nuntiu apostolic in Kazahstan, Kargazstan si Tadjikistan, se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolica Bucuresti, remis Ziare.com

Mons. Miguel Maury Buendia s-a nascut la Madrid, in Spania, la 19 noiembrie 1955. A fost hirotonit preot la 26 iunie 1980 si incardinat in Arhidieceza de Madrid.

A obtinut licenta in Teologie Dogmatica la Universitatea din Salamanca (1985) si doctoratul in Drept Canonic la Universitatea Pontificala San Tommaso, din Roma (1987).

A intrat in Serviciul diplomatic al Sfantului Scaun in iulie 1987, activand ulterior ca secretar la Nuntiaturile Apostolice din Ruanda, Uganda, Maroc si Nicaragua (1987-1996), consilier la cele din Egipt, Slovacia, Macedonia si Irlanda (1996-2004), si din 2004 a lucrat in Secretariatul de Stat al Sfantului Scaun, in Sectiunea pentru Relatiile cu statele.

In 2008 a fost numit Arhiepiscop titular de Italica si Nuntiu apostolic in Kazahstan, Kargazstan si Tadjikistan, si consacrat episcop in iunie acelasi an, in Bazilica Santa Maria Maggiore, din Roma.

Mons. Buendia vorbeste, in afara de spaniola, limbile engleza, italiana, franceza si slovena.

Functia de Nuntiu apostolic in Romania era vacanta din iulie, dupa retragerea Mons. Francisco-Javier Lozano, Nuntiatura fiind condusa in aceasta perioada de catre Mons. Baudouin Biajila Muankembe, Insarcinat cu Afaceri, arata sursa citata.

D.R.

Octavian Berceanu și-a anunțat retragerea din REPER la nici o săptămână după ce a fost ales președinte. Acuzații grave: „Au anulat alegerile! Autoritarism!”
Octavian Berceanu și-a anunțat retragerea din REPER la nici o săptămână după ce a fost ales președinte. Acuzații grave: „Au anulat alegerile! Autoritarism!”
Anunț neașteptat făcut de către Octavian Berceanu. Vineri, 5 septembrie, Berceanu a declarat că s-a retras din calitatea de membru al partidului REPER, de președinte al formațiunii și de...
AUR pregătește suspendarea președintelui Dan. Condiția pe care o pun suveraniștii: „Obligați-ne să facem asta”
AUR pregătește suspendarea președintelui Dan. Condiția pe care o pun suveraniștii: „Obligați-ne să facem asta”
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere organizarea unui referendum consultativ privind implicarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina. Mai exact, prin vocea...
#ambasador Vatican Romania, #papa Francisc ambasador Romania , #Papa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
ObservatorNews.ro
Politist din Cluj retinut dupa ce a batut si talharit o tanara la care apelase pentru favoruri sexuale
DigiSport.ro
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat raspunsul pe loc lui Nick Kyrgios

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
  2. Un nou caz de violență domestică. Un bărbat și-a bătut soția și pe bunica acesteia. Ce a făcut Poliția
  3. CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
  4. Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale
  5. Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO
  6. Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București
  7. Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor
  8. Un economist educat în Elveția "turbează" că Europa nu înțelege cum Trump îl sabotează pe Putin. Trei măsuri care ruinează Rusia. "Riscă asta ca să îi distrugă pe muscali"
  9. Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
  10. Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă