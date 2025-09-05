Papa Francisc a numit un nou ambasador (nuntiu) in Romania

Papa Francisc l-a numit, sambata, pe Mons. Miguel Maury Buendia noul ambasador al Vaticanului (Nuntiu) la Bucuresti.

Pana acum, acesta fusese Nuntiu apostolic in Kazahstan, Kargazstan si Tadjikistan, se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolica Bucuresti, remis Ziare.com

Mons. Miguel Maury Buendia s-a nascut la Madrid, in Spania, la 19 noiembrie 1955. A fost hirotonit preot la 26 iunie 1980 si incardinat in Arhidieceza de Madrid.

A obtinut licenta in Teologie Dogmatica la Universitatea din Salamanca (1985) si doctoratul in Drept Canonic la Universitatea Pontificala San Tommaso, din Roma (1987).

A intrat in Serviciul diplomatic al Sfantului Scaun in iulie 1987, activand ulterior ca secretar la Nuntiaturile Apostolice din Ruanda, Uganda, Maroc si Nicaragua (1987-1996), consilier la cele din Egipt, Slovacia, Macedonia si Irlanda (1996-2004), si din 2004 a lucrat in Secretariatul de Stat al Sfantului Scaun, in Sectiunea pentru Relatiile cu statele.

In 2008 a fost numit Arhiepiscop titular de Italica si Nuntiu apostolic in Kazahstan, Kargazstan si Tadjikistan, si consacrat episcop in iunie acelasi an, in Bazilica Santa Maria Maggiore, din Roma.

Mons. Buendia vorbeste, in afara de spaniola, limbile engleza, italiana, franceza si slovena.

Functia de Nuntiu apostolic in Romania era vacanta din iulie, dupa retragerea Mons. Francisco-Javier Lozano, Nuntiatura fiind condusa in aceasta perioada de catre Mons. Baudouin Biajila Muankembe, Insarcinat cu Afaceri, arata sursa citata.

