Decizie istorica la Vatican: Papa Francisc a anulat superimunitatea cardinalilor si a episcopilor

Aceasta mini-revolutie a sistemului de justitie penala de prima instanta al Vaticanului, unde oficiaza magistrati italieni laici si nu preoti, a fost anuntata intr-un text semnat vineri de papa Francisc si va intra in vigoare la 1 mai. Suveranul pontif a dorit astfel sa afirme principiul egalitatii in fata justitiei Vaticanului a tuturor membrilor Bisericii "fara privilegii datand din trecut", potrivit unui "motu proprio", un decret emis de papa din proprie initiativa.Acest tribunal de prima instanta a fost extrem de criticat pentru ca nu-i putea convoca pe cei mai inalti prelati ai Bisericii. Un proces al acestui tribunal din 2017 s-a referit de exemplu la finantarea lucrarilor de renovare a apartamentului de 400 de metri patrati al cardinalului Tarcisio Bertone, numarul doi al Vaticanului sub papa Benedict al XVI-lea Un fost manager al Fundatiei Spitalului de Pediatrie Bambino Gesu (detinut de Vatican ), acuzat de deturnare de fonduri, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, insa cardinalul Bertone, in centrul dosarului, nu a fost niciodata audiat de judecatori.Aceasta schimbare majora intervine in momentul in care mai multe procese penale rasunatoare se profileaza in lunile urmatoare, implicand cardinali si episcopi care au lucrat in Secretariatul de Stat (guvernul Vaticanului ). Prin urmare, pentru prima data, ei ar putea fi audiati de judecatorii laici ai instantei penale.O ancheta complexa se afla in curs de desfasurare cu privire la finantarea opaca, prin intermediul unor oameni de afaceri italieni, a unui imobil de lux din Londra, cu aprobarea Secretariatului de Stat. Ea va trebui sa stabileasca daca inalti prelati au comis erori de judecata sau au cedat, eventual, coruptiei.Unul dintre cei mai importanti cardinali de la Vatican, italianul Angelo Becciu, fostul numar doi din ierarhia Secretariatului de Stat, a fost impins anul trecut la demisie de catre papa Francisc, care l-a instiintat ca era nedemn de increderea lui intrucat era banuit de "deturnare de fonduri" de o echipa de anchetator