Papa Francisc condamna rasismul si violentele din Statele Unite

Suveranul pontif a dedicat intreaga sectiune in limba engleza din audienta lui saptamanala situatiei din Statele Unite, informeaza AFP si Reuters."Nu putem nici sa toleram, nici sa inchidem ochii in fata vreunei forme de rasism sau de excluziune si sa pretindem ca aparam caracterul sacru al oricarei vieti umane", a declarat papa Francisc.Liderul de la Vatican a adaugat ca "nimic nu se castiga" prin acte de violenta, pe care le considera "autodistrugatoare" si "autovatamatoare".In aceeasi alocutiune, papa Francisc le-a cerut americanilor sa il implore pe Dumnezeu pentru a cere o reconciliere nationala si pace. El a cerut, totodata, fecioarei Maria "sa intervina pentru toti aceia care lucreaza pentru pace si dreptate in Statele Unite si in intreaga lume".Suveranul pontif a mai spus ca moartea lui George Floyd reprezinta o tragedie si a marturisit ca se roaga pentru sufletul acestuia si pentru toti cei care au fost asasinati ca urmare a "pacatului rasismului".