Papa Francisc, despre coronavirus: Oamenii sunt mai importanti decat economia

Suveranul Pontif a facut aceste declaratii in prima alocutiune rostita dupa trei luni de la fereastra apartamentului pontifical, in fata credinciosilor reuniti din nou in Piata Sf. Petru."Vindecarea oamenilor, nu economisirea (banilor) pentru a ajuta economia (este importanta) ... vindecarea oamenilor, care sunt mai importanti decat economia", a subliniat Francisc.Cuvintele papei au fost intampinate cu aplauze de sutele de persoane prezente in piata, multe purtand masti si pastrand o distanta de cativa metri una de alta.Piata Sf. Petru a fost redeschisa publicului lunea trecuta.Ultima data cand Francisc si-a transmis mesajul si binecuvantarea de la fereastra Palatului Apostolic a fost de 1 martie, inainte ca Italia, unde noul coronavirus a facut peste 33.000 de victime, sa impuna carantina. Ultimele restrictii generate de epidemia de COVID-19 in aceasta tara urmeaza sa fie eliminate miercuri.