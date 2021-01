Papa Francisc, despre violentele extreme de la Washington: "Intotdeauna apare ceva ce nu functioneaza"

"Cred ca este etic ca toti oamenii sa se vaccineze. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altora", a spus Suveranul Pontif.Vaticanul a anuntat ca va incepe in curand campania de vaccinare impotriva Covid-19. "Saptamana viitoare vom incepe vaccinarea aici, la Vatican , si eu m-am programat. Trebuie facut", a adaugat Papa.Pe de alta parte, Papa Francisc s-a declarat uimit de violentele de miercuri, de la Capitoliul din Washington . "Am fost uimit pentru ca ei sunt oameni disciplinati in democratie. Intotdeauna apare insa ceva ce nu functioneaza, sunt oameni care iau o cale impotriva comunitatii, impotriva democratiei", a afirmat el.