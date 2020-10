Papa Francisc ii indeamna pe credinciosi sa-si plateaca darile catre stat: "Este o datorie, alaturi de respectarea legilor"

"Platirea impozitelor este o datorie a cetatenilor, alaturi de respectarea legilor statului", a spus papa de la fereastra Palatului apostolic.Inaltul pontif i-a salutat pe credinciosii stransi in Piata Sf.Petru si a adus in discutie textul din Evanghelie, in care Iisus din Nazareth este intrebat de detractorii sai, daca trebuie sau nu platit tributul catre Roma.Iisus a cerut un dinar pe care era imprimat chipul Cezarului si a intrebat aratand spre efigia imparatului roman: Ale cui sunt chipul si inscrisul acesta? Ale cezarului au raspuns fariseii. Atunci, a spus Iisus, dati cezarului ce este al cezarului si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.Prin aceasta fraza, Iisus separa cele doua tabere, cea a puterii religioase si cea a puterii politice. Mantuitorul reuseste astfel sa retraga institutiilor politice dorinta de a se amesteca in chestiunile religioase ale poporului evreu."In aceasta afirmatie se regaseste, nu doar criteriul diferentierii intre sfera politica si cea religioasa, ci si orientarile clare privind misiunea credinciosilor din toate timpurile, inclusiv pentru cei din vremurile noastre", a subliniat papa.Suveranul pontif a asigurat totodata ca se roaga pentru ca negocierile internationale sa permita pacificarea tarii maghrebiene (Libia) cuprinsa de razboi si haos si de lupta pentru putere dupa caderea dictatorului Muammar al-Gaddafi in 2011."Frati si surori, a sosit timpul pentru a opri orice forma de ostilitate si de a favoriza dialogul care sa duca la pace, stabilitate si la unitatea tarii", a spus papa.