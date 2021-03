Papa Francisc, in timpul vizitei istorice in Irak: "Credinciosii nu pot ramane tacuti atunci cand terorismul abuzeaza de religie"

''Ostilitatea, extremismul si violenta (...) sunt tradari ale religiei. Iar noi, credinciosii, nu putem ramane tacuti atunci cand terorismul abuzeaza de religie. Din contra, noua ne revine sarcina de a risipi in mod clar neintelegerile'', a declarat sambata suveranul pontif in fata demnitarilor musulmani , yazidi, zoroastrieni si sabeeni.Suveranul pontif a pledat din nou sambata ca ''libertatea de constiinta si libertate religioasa sa fie respectate si recunoscute pretutindeni''.''Sunt drepturi fundamentale pentru ca ii ofera omului libertatea de a contempla Cerul care l-a creat'', a adaugat suveranul pontif, aflat intr-o tara musulmana unde crestinii - 1% din populatie - se declara deseori victime ale discriminarilor. Papa Francisc a lansat un mesaj similar si cu prilejul vizitei sale din 2019 in Maroc, o alta tara musulmana.Trebuie ''parcurs drumul de la conflict la unitate'' in ''intreg Orientul Mijlociu'' si ''in special in Siria , martirizata'', a mai pledat papa Francisc, potrivit AFP. Cu o zi in urma, adresandu-se autoritatilor din Bagdad , papa a mentionat Siria unde, conflictul complex declansat in urma cu 10 ani dupa degenerarea unei revolte populara s-a soldat cu peste 387.000 de morti. Negocierile, desfasurate sub egida ONU , nu au inregistrat niciun progres pana in prezent.