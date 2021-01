Papa Francisc indeamna jurnalistii sa mearga pe teren

"Criza presei risca sa duca la o informatie fabricata in redactii, in fata calculatoarelor, a ecranelor agentiilor de stiri, a retelelor de socializare, fara a mai merge pe pe strazi, fara a mai intalni persoane pentru a cauta povesti sau a verifica la fata locului anumite situatii", a subliniat suveranul pontif intr-un text difuzat de Vatican Astfel, "genul anchetei si al reportajului incep sa dispara si isi pierd din calitate in favoarea unei informatii prefabricate", si-a exprimat papa Francisc ingrijorarea intr-un mesaj cu prilejul Zilei mondiale a comunicatiilor sociale, care va fi marcata anul acesta pe 16 mai.Jurnalismul "implica insa capacitatea de a merge acolo unde nu merge nimeni", a reamintit suveranul pontif, aducand un omagiu curajului profesionistilor care au infruntat mari riscuri pentru a relata despre minoritati persecutate, nedreptatile impotriva saracilor sau alte razboaie care altfel ar fi fost trecute cu vederea.Pericolul prezent este de a "relata despre pandemie, sau orice alta criza, exclusiv prin ochii celor mai bogati", a mai precizat suveranul pontif.Desi internetul permite "difuzarea de dovezi" a lucrurilor vazute, a continuat Papa Francisc, "toate acestea sunt susceptibile in mod egal de riscurile unei comunicari sociale lipsite de verificari" in contextul in care informatiile si imaginile "sunt foarte usor de manipulat din diverse motive". Suveranul pontif , care indeamna in mod constat clericii sa iasa din zona de confort si sa mearga pe teren, a spus sambata ca sarcina Bisericii este de asemenea de a "comunica intalnindu-se cu oamenii" si de a merge acolo "unde nimeni nu vrea sa mearga". Papa Francisc , care si-a anulat toate deplasarile in strainatate de la inceputul pandemiei, intentioneaza sa faca o vizita in Irak la inceputul lunii martie.CITESTE SI: