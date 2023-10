Papa Francisc inlocuieste un ambasador al Vaticanului in urma acuzatiilor de abuz sexual

Papa Francisc a desemnat un nou ambasador al Vaticanului in Republica Dominicana, in urma acuzatiilor de abuz sexual indreptate asupra fostului diplomat.

Nominalizarea, facuta la inceputul aceste saptamani, vizeaza inlocuirea arhiepiscopului Josef Wesolowski. Astfel, se semnaleaza ca investigatiile Vaticanului asupra actiunilor oficialului sau justifica indepartarea permanenta a acestuia din Caraibe, scrie Huffington Post.

Noul ambasador este Arhiepiscopul Jude Thaddeus Okolo, fost trimis al Vaticanului in Republica Central-Africana si Ciad.

Wesolowski a fost rechemat la Vatican pe 21 august in urma unor acuzatii de abuz sexual facute publice in Republica Dominicana. Vaticanul a refuzat atunci sa dea declaratii cu privire la locul in care se afla arhiepiscopul si sa faca orice comentarii referitoare la acuzatii.

Procurorii dominicani inca nu au formulat acuzatii oficiale, iar ancheta se afla in desfasurare, mai afirma sursa citata.

