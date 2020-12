Papa Francisc isi devanseaza slujba de Craciun pentru a se adapta interdictiei de circulatie pe timpul noptii in Italia

Papa Francisc va oficia slujba din noaptea de Craciun in Bazilica Sfantul Petru, incepand de la ora locala 19.30 (20.30, ora Romaniei) si nu de la ora locala 21.30 (22.30, ora Romaniei), ca de obicei.Aceasta modificare le va permite participantilor la slujba sa ajunga acasa inaintea intrarii in vigoare a interdictiei de circulatie pe timpul noptii - la ora locala 22.00 (23.00, ora Romaniei) - in intreaga Italie.Sfantul Scaun precizeaza ca participarea fizica la slujbele oficiate de Papa in decembrie si la inceputul lui ianuarie va fi "foarte limitata" si ca se va desfasura "cu respectarea masurilor de protecte prevazute".Papa argentinian - care poarta rareori masca de protectie - a fost nevoit sa renunte, la inceputul lui noiembrie, sa primeasca public la audientele sale generale de miercurea, in urma unei reluari a acestora pe o perioada de doua luni.Italia este a doua cea mai afectata tara de covid-19 din Europa, dupa Regatul Unit.Peninsula a inregistrat 61.739 de morti din cauza covid-19 de la inceputul epidemiei si 1,77 milioane de contaminari cu noul coronavirus.CITESTE SI: