Papa Francisc, la Palatul regal din Amman: Apel la incetarea razboiului din Siria

Papa Francisc a facut apel sambata la Amman la incetarea razboiului din Siria si a conflictului dintre israelieni si palestinieni, precizand ca Orientul Mijlociu se confrunta "cu tensiuni grave".

"Incurajez autoritatile regatului iordanian sa persevereze in eforturile lor pentru a se ajunge la pace in intreaga regiune. Acest mare obiectiv necesita de urgenta gasirea unei solutii pasnice la criza din Siria, precum si a unei solutii juste la conflictul palestiniano-israelian", a declarat Papa intr-un discurs in prima zi a vizitei sale in Orientul Mijlociu, relateaza agentiile DPA si AFP.

Suveranul Pontif s-a adresat unei multimi de zeci de lideri crestini si musulmani la Palatul regal din Amman, in prezenta regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei.

"Iordania a oferit o primire generoasa unui mare numar de refugiati palestinieni si irakieni, precum si altora veniti din regiuni de conflict, indeosebi din Siria vecina, ravasita de un conflict care a durat prea mult timp. O astfel de generozitate merita aprecierea si sprijinul comunitatii internationale", a subliniat el.

