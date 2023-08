Papa Francisc, la Sarajevo: E un climat de razboi in lume, alimentat cu buna stiinta

Papa Francisc a indemnat, sambata, la pace si reconciliere la Sarajevo, oras martir, dar si simbol al coexistentei pasnice intre culturi si civilizatii, unde se afla intr-o vizita de 10 ore, si pe care l-a dat drept exemplu impotriva "barbariei".

In fata a 65.000 de credinciosi adunati pe imensul stadion olimpic din oras, Suveranul Pontif a declarat ca resimte "un climat de razboi" in lume, "alimentat cu buna-stiinta de cei care cauta infruntarea intre culturi si civilizatii".

In acest context, "Sarajevo si Bosnia imbraca o semnificatie aparte pentru Europa si pentru lumea intreaga", a subliniat Papa, inca de la sosirea in capitala bosniaca.

Coexistenta celor trei comunitati - sarbii ortodocsi, musulmanii bosniaci si croatii catolici - "sta marturie lumii intregi a faptului ca o colaborare intre diverse etnii si religii in vederea unui bine comun este posibila", a subliniat Papa in primul sau discurs al zilei.

Trebuie insa facut mai mult, mai ales aici in Bosnia, a adaugat Papa Francisc, la adresa presedintelui bosniac in exercitiu, Mladen Ivanic, reprezentant sarb in cadrul presedintiei tripartite. "Egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii si in aplicarea ei este indispensabila", a insistat Suvernul Pontif.

La randul sau, Ivanic a afirmat ca autoritatile bosniace multietnice sunt "pregatite sa lucreze pentru reducerea nationalismelor", si a cerut un "sprijin deplin" din partea Suvernului Pontif pentru ca Bosnia si celelalte state din Balcani sa adere la Uniunea Europeana.

"Bosnia este parte integranta a Europei", a raspuns Papa, lansand un apel catre comunitatea internationala, in special catre Uniunea Europeana, sa ajute aceasta tara in parcursul sau european. Aceasta colaborare este "fundamentala", a subliniat liderul Bisericii catolice, pe agenda caruia se afla si o intalnire interreligioasa cu reprezentanti ai confesiunilor musulmana, ortodoxa, catolica si iudaica.

"Sarajevo, numit 'Ierusalimul Occidentului', este un oras care a suferit atat de mult de-a lungul istoriei si care se afla pe un frumos drum de pace. Din acest motiv fac aceasta calatorie drept un semn de pace, o rugaciune pentru pace", le-a declarat papa jurnalistilor in timpul zborului spre Bosnia.

Razboiul din Bosnia (1992-95) a lasat in urma aproape 100.000 de morti si peste 2 milioane de refugiati, mai mult de jumatate din populatia tarii. La 20 de ani de la Acordurile de la Dayton, care au pus capat razboiului, Bosnia este pacificata, dar o reconciliere veritabila pare inca a lipsi, in pofida eforturilor populatiei.

