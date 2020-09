Papa Francisc paraseste Roma pentru prima data de la izbucnirea pandemiei

"Sambata, 3 octombrie, Sfantul Parinte Francisc va merge dupa-amiaza la Assisi pentru a semna noua enciclica 'Toti fratii' despre fraternitate si prietenie sociala", se arata in comunicatul Vaticanului.Papa argentinian va oficia o mesa la mormantul Sfantului Francisc din Assisi si apoi va semna enciclica."Sfantul Parinte doreste, din cauza situatiei sanitare" provocate de epidemia de COVID-19, "ca vizita sa aiba loc in forma privata, fara participarea credinciosilor", se precizeaza in comunicat.Papa Francisc a sustinut miercuri prima audienta generala in public din ultimele sase luni. Intalnirea cu publicul s-a desfasurat in curtea interioara ''Sfantul Damasus'' a Palatului Apostolic din Cetatea Vaticanului. Aproape toate cele circa 500 de persoane prezente la audienta au purtat masti si au stat pe scaune aranjate astfel incat sa fie respectata distantarea fizica.