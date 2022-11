Papa Francisc: Poti merge in Rai chiar daca esti ateu

Foto: The Independent

Papa Francisc a aratat, intr-o lunga scrisoare deschisa catre fondatorul ziarului La Republica, Eugenio Scalfari, ca si ateii pot fi iertati de Dumnezeu, daca isi urmeaza constiinta.

Raspunzand unor intrebari ale lui Eugenio Scalfari, care nu este romano-catolic, Papa Francisc a scris: "Ma intrebati daca Dumnezeul crestinilor ii iarta pe aceia care nu cred si care nu cauta credinta. Voi incepe prin a spune - si asta este fundamental - ca mila Domnului nu are limite, daca mergi spre el cu inima sincera si plina de cainta", relateaza The Independent.

"Important pentru cei care nu cred in Dumnezeu este sa-si asculte constiinta. Pacatul, chiar si pentru cei care nu au credinta, apare cand oamenii nu isi asculta constiinta", a mai scris Papa Francisc.

Robert Mickens, corespondentul la Vatican al ziarului catolic The Tablet, a declarat ca afirmatiile Inaltului Pontif sunt dovezi suplimentare ale incercarilor sale de zdruncinare a imaginii rigide a Bisericii Catolice, intarita in acest sens in timpul mandatului lui Benedict XVI.

"Francisc este si el un conservator", a spus Mickens, "dar ceea ce trebuie retinut e ca el incearca sa aiba un dialog mai intens cu lumea".

Eugenio Scalfari a raspuns cu caldura scrisorii Papei, spunand ca "aceasta este o dovada suplimentara a capacitatii si dorintei acestuia de a darama barierele in dialogul cu oamenii".

In iulie, Papa Francisc a mai dat un semnal privind atitudinea sa progresista pe tema sexualitatii atunci cand a declarat: "Daca cineva e homosexual si il cauta pe Dumnezeu, cine sunt el sa-l judec?".

