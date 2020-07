Papa Francisc saluta apelul la o incetare a focului pe plan mondial, lansat de Consiliul de Securitate al ONU

"Cererea unei incetari a focului pe plan mondial si imediat, care ar permite sa se ajunga la pacea si securitatea necesare pentru a furniza ajutorul necesar, este laudabila", a afirmat papa la sfarsitul rugaciunii sale saptamanale "Angelus" in piata Sf.Petru din Roma."Sper ca aceasta decizie va fi aplicata in mod eficient si rapid pentru binele numeroaselor persoane care sufera", a continuat el. "Fie ca aceasta rezolutie a Consiliului de Securitate sa devina un prim pas curajos spre un viitor pasnic", a adaugat papa.Blocata timp de mai multe luni de China si SUA, care s-au opus locului acordat in text Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), rezolutia urmareste sa sustina un apel din 23 martie al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru o incetare a focului globala.Textul cere celor 193 de tari membre ale ONU "o incetare a ostilitatilor imediata si generala" in toate conflictele aflate pe agenda Consiliului de Securitate, cu exceptia luptelor impotriva gruparilor jihadiste. El cere "o pauza umanitara pentru cel putin 90 de zile consecutive" cu scopul de a facilita asistenta internationala populatiilor.