Papa Francisc a transmis ca se roaga pentru victimele tragediei de la Piatra Neamt: "Imi exprim apropierea mea!"

La rugaciunea "Ingerul Domnului" de duminica, Papa Francisc s-a rugat pentru victimele tragediei de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si a incredintat milostivirii lui Dumnezeu sufletele celor care si-au pierdut viata in urma incendiului de la Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva.Zece bolnavi de COVID-19 si-au pierdut viata si alte sapte persoane, printre care medici si o asistenta medicala, au fost ranite."Ieri, intr-o structura spitaliceasca din Romania, in care erau internati mai multi pacienti afectati de coronavirus, a izbucnit un incendiu care a provocat victime. Imi exprim apropierea mea si ma rog pentru ei, sa ne rugam pentru ei!", a spus papa Francisc.La randul sau, patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane a transmis un mesaj de condoleante si a elogiat daruirea medicului grav ranit care si-a pus viata in pericol pentru a scoate pacientii din flacari.Medicul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ranit in incendiul care a izbucnit la unitatea sanitara sambata, in urma caruia a suferit arsuri grave, este transferat la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, a anuntat duminica Ministerul Apararii Nationale (MApN).Persoanele care au decedat in urma incendiului sunt 7 barbati si 3 femei, cu varste cuprinse intre 67 si 86 ani, potrivit unui comunicat de presa remis, duminica, AGERPRES, de conducerea unitatii sanitare.