Papa Francisc se vaccineaza saptamana viitoare impotriva Covid: "Exista un negationism suicidar pe care nu as putea sa-l explic"

"Saptamana viitoare, incepem sa o facem aici (la Vatican ) si am o programare, trebuie facut", a spus Papa, in acest interviu care va fi difuzat duminica seara dar din care televiziunea a publicat extrase, potrivit Hotnews In fata vaccinului, "exista un negationism suicidar pe care nu as sti sa-l explic, dar astazi trebuie sa ne vaccinam"."Cred ca din punct de vedere etic toata lumea trebuie sa se vaccineze, este o alegere etica, pentru ca nu risti doar sanatatea ta, viata ta, dar si viata altora", explica el, in acest interviu."Cand eram copil, imi amintesc ca era o epidemie de poliomielita, din cauza careia multi copii au ramas paralizati si asteptam cu disperare un vaccin", isi aminteste papa argentinian. "Apoi am crescut in umbra vaccinurilor, impotriva rujeolei, impotriva acestuia, impotriva aceluia, vaccinuri care erau facute copiilor"."Nu stiu de ce cineva spune: "Nu, vaccinul este periculos", dar daca doctorii il prezinta ca un lucru care poate fi bun, care nu prezinta riscuri speciale, de ce sa nu-l facem?" s-a intrebat Papa Francisc.