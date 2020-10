Papa Francisc se va ruga alaturi de liderii religiosi ai lumii pentru victimele pandemiei si pentru pace

Cu prilejul Intalnirii internationale de rugaciune pentru pace intre marile religii ale lumii, organizata de Comunitatea Sant'Egidio, papa va iesi din Vatican pentru a participa la aceasta celebrare care va incepe cu un moment de rugaciune alaturi de celelalte confesiuni crestine la Bazilica Santa Maria din Aracoeli din Roma si va continua cu o ceremonie alaturi de reprezentantii marilor religii ale lumii, in Piata Campidoglio.Evenimentul, care se va desfasura cu prezenta limitata ca urmare a masurilor anti-COVID19, are loc "intr-un moment dificil" al zilelor noastre, marcat de pandemie dar si de conflicte vechi sau mai noi, in desfasurare - precum cel care dureaza deja de zece ani in Siria , sau cel mai recent din Nagorno-Karabah, se arata in comunicatul difuzat de Sant'EgidioLiderii religiosi se vor ruga in diferite lacasuri marti dupa-amiaza. La Bazilica Santa Maria din Aracoeli vor fi prezenti papa si ceilalti crestini, alaturi de patriarhul Constantinopolului Bartolomeu I si de reprezentanti ai diferitelor biserici ortodoxe si protestante.Cultul mozaic va fi reprezentat de Haim Korsia, marele rabin al Frantei, care va participa la o slujba la Marea Sinagoga din Roma. Islamul il va avea ca reprezentant pe Mohamed Abdelsalam Abdellatif, secretarul general musulman al Comitetului superior al fraternitatii musulmane, iar budismul pe Shoten Minegishi.Dupa aproximativ o ora, cu totii se vor reuni, in prezenta presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, in Piata Campidoglio unde va avea loc o ceremonie si diferite interventii.Intalnirea internationala de rugaciune pentru pace intre marile religii ale lumii va fi urmata de proclamarea Apelului pentru pace din 2020 si de aprinderea candelabrului pacii. Se va pastra, de asemenea, un minut de reculegere in memoria victimelor razboaielor si ale pandemiei.