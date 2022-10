Un baietel orfan din R.Moldova, Vasilica, s-a intalnit cu Papa Francisc

Papa Francisc s-a intalnit miercuri cu mai multi copii din Europa, inclusiv cu un baietel, Vasilica, in varsta de 11 ani, din Republica Moldova, dupa ce acestia i-au trimis scrisori si desene, potrivit site-ului Radio Vatican.

Papa i-a rugat pe copii sa fie pregatiti sa devina o speranta pentru Biserica.

Printre cei prezenti la intalnirea cu Suveranul Pontif, s-a aflat si Vasilica, un baiat din Republica Moldova, asezat in primul rand.

Acest orfan, in varsta de 11 ani, s-a intalnit cu Papa la sfarsitul audientei generale.

Baiatul moldovean face parte dintr-o delegatie a Consiliului Conferintelor Episcopale Europene (CCEE), care i-a inmanat Papei o carte cu desene si scrisori de la copii, provenind din suburbiile statelor europene.

"Draga Papa Francisc, surioara mea mi-a spus ca trebuie sa-ti spun 'Papa', dar eu nu stiu ce inseamna 'Papa', de aceea iti spun 'tata' (...). Acum mama mea nu mai traieste, pentru ca oamenii rai i-au facut rau. Dar vreau sa-ti spun ca, in fiecare zi, vin la mancare, intr-o bucatarie care poarta numele tau, si iti trimit o fotografie cu mine in bucatarie, pentru ca un om preot ne-a luat din strada, aici, la Chisinau, ne-a dat o casa in care sa putem dormi si sa mancam ceea ce el gateste pentru noi", i-a scris Vasilica.

Sora baiatului se afla de mai mult timp in Casa Familia a fundatiei catolice Regina Pacis cu sediul la Chisinau.

Publicarea acestei carti, intitulata "Copiii Europei ii vorbesc Papei Francisc", tradusa in mai multe limbi, este prevazuta pentru decembrie.

