Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 15 August 2025, ora 23:02
319 citiri
Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
Albatros FOTO / Unsplash

Într-o lume în care majoritatea păsărilor mici abia ating un deceniu de viață, există un albatros care rescrie regulile naturii. Wisdom, o femelă de albatros Laysan, este cea mai bătrână pasăre sălbatică cunoscută de știință, iar la venerabila vârstă de 74 de ani continuă să zboare mii de kilometri și să depună ouă, sfidând orice limită biologică.

Prima oară a fost inelată în 1956, pe atolul Midway din Oceanul Pacific, de ornitologul Chandler Robbins. De atunci, a devenit un simbol global al rezistenței, fascinând atât cercetătorii, cât și oamenii care au auzit povestea.

O viață legendară și o călătorie de peste 3 milioane de kilometri

Specia din care face parte, Phoebastria immutabilis, este recunoscută pentru zborurile sale pe distanțe uriașe și pentru longevitate. În timp ce majoritatea păsărilor se confruntă cu prădători, furtuni și amenințări provocate de om, Wisdom a reușit să supraviețuiască și să se reproducă. În februarie 2025, a fost fotografiată alături de cel mai recent pui al său – o performanță rar întâlnită chiar și la păsările mari.

De-a lungul vieții, Wisdom a parcurs peste trei milioane de kilometri, echivalentul a șase călătorii dus-întors până la Lună, a depus zeci de ouă și a crescut generații întregi de pui. Atolul Midway, parte a rezervației marine Papahānaumokuākea, a fost mereu locul său de întoarcere, un sanctuar lipsit de prădători, unde ecosistemul marin este protejat.

Prezența ei a depășit granițele științei: a inspirat cărți pentru copii, campanii de conservare și este promovată chiar de U.S. Fish and Wildlife Service. În timp ce ornitologul care a inelat-o a murit în 2017, Wisdom încă străbate cerurile Pacificului.

Descoperire unică în Anglia: pigment mai scump decât aurul, adus de romani până la „capătul lumii”
Descoperire unică în Anglia: pigment mai scump decât aurul, adus de romani până la „capătul lumii”
În Carlisle, un oraș din nordul Angliei aflat odinioară la granița Imperiului Roman, arheologii au găsit ceva ce părea imposibil: un fragment intact de purpură de Tiro, pigment legendar al...
Transfer neașteptat la PSG: ”E primul din istoria clubului”
Transfer neașteptat la PSG: ”E primul din istoria clubului”
Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a oficializat, marți, transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarni de la Bournemouth (Premier League), pentru o valoare de 63 milioane euro plus...
#international, #pasari, #istorie , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un om cât o armată. Povestea soldatului japonez care a continuat lupta timp de 30 de ani după sfârșitul războiului
  2. Explozie la o fabrică de praf de pușcă din regiunea rusă Riazan. Cinci morți și zeci de răniți
  3. Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
  4. Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
  5. Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol
  6. Marele adversar care l-ar nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel dacă acesta va aduce pacea între Rusia și Ucraina
  7. Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
  8. O persoană a murit în urma atacului armat din apropierea unei moschei din Suedia. Autorul atacului este liber în continuare VIDEO
  9. Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. "Forțele ostile din exterior fac presiuni fără precedent asupra diasporei" VIDEO
  10. Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO