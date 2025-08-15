Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume

Într-o lume în care majoritatea păsărilor mici abia ating un deceniu de viață, există un albatros care rescrie regulile naturii. Wisdom, o femelă de albatros Laysan, este cea mai bătrână pasăre sălbatică cunoscută de știință, iar la venerabila vârstă de 74 de ani continuă să zboare mii de kilometri și să depună ouă, sfidând orice limită biologică.

Prima oară a fost inelată în 1956, pe atolul Midway din Oceanul Pacific, de ornitologul Chandler Robbins. De atunci, a devenit un simbol global al rezistenței, fascinând atât cercetătorii, cât și oamenii care au auzit povestea.

O viață legendară și o călătorie de peste 3 milioane de kilometri

Specia din care face parte, Phoebastria immutabilis, este recunoscută pentru zborurile sale pe distanțe uriașe și pentru longevitate. În timp ce majoritatea păsărilor se confruntă cu prădători, furtuni și amenințări provocate de om, Wisdom a reușit să supraviețuiască și să se reproducă. În februarie 2025, a fost fotografiată alături de cel mai recent pui al său – o performanță rar întâlnită chiar și la păsările mari.

De-a lungul vieții, Wisdom a parcurs peste trei milioane de kilometri, echivalentul a șase călătorii dus-întors până la Lună, a depus zeci de ouă și a crescut generații întregi de pui. Atolul Midway, parte a rezervației marine Papahānaumokuākea, a fost mereu locul său de întoarcere, un sanctuar lipsit de prădători, unde ecosistemul marin este protejat.

Prezența ei a depășit granițele științei: a inspirat cărți pentru copii, campanii de conservare și este promovată chiar de U.S. Fish and Wildlife Service. În timp ce ornitologul care a inelat-o a murit în 2017, Wisdom încă străbate cerurile Pacificului.

Ads