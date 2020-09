Demonstratie de forta a Statelor Unite. Bombardiere B-1 in spatiul aerian al Marii Siberiene de Est

Three B-1 Lancer bombers flew above the East Siberian Sea near Russia on the eastern edge of U.S. European Command's territory this week, the military said Friday.https://t.co/IeAn58gvcb - Stars and Stripes (@starsandstripes) September 13, 2020

Cum probabil era de asteptat, Rusia a reactionat la demonstratia de forta a US Air Force, iar un oficial militar rus de rang in alt a catalogat zborul celor trei bombardiere americane peste Marea Siberiana de Est drept "ostil si provocator".Zborul celor trei bombardiere B-1 Lancer, apartinand bazei fortelor aeriene americane din Dyess, Texas, a efectuat joi o misiune similar cu cea efectuata in urma cu o saptamana de care trei bombardiere B-52 peste spatiul aerian ucrainean, in apropiere de flancul sud-vestic al Rusiei.Comandamentul European al Statelor Unite (EUCOM) a declarat ca, in urma zborului din Texas catre Marea Siberiana de Est, bombardierele B-1 Lancer au aterizat la o baza aeriana americana din Alaska.EUCOM, cu sediul la Stuttgart, a declarat intr-un comunicat de presa ca US Air Force a demonstrat prin acest exercitiu ca bombardierele strategice americane sunt capabile sa efectueze orice misiune, oriunde in intreaga lume, in orice moment.In comunicatul EUCOM se mai precizeaza ca misiunile strategice efectuate de bombardierele americane ilustreaza in mod clar capacitatea Fortelor Aeriene SUA de a executa continuu misiuni si de a veni in sprijinul aliatilor si partenerilor Statelor Unite.SUA desfasoara in mod regulat manevre aeriene, navale si terestre in si in jurul Europei, dar un ofiter militar rus de rang inalt a declarat vineri ca numarul zborurilor efectuat de SUA si NATO in apropierea frontierelor Rusiei a crescut semnificativ in acest an.Serghei Surovikin, comandant-sef al Fortelor Aerospatiale Rusesti, a declarat vineri reporterilor, citat de site-ul rus de propaganda Sputnik, ca doar in luna august avioanele de lupta rusesti au fost ridicate de la sol de 27 de ori pentru a intercepta, in spatiul aerian al Marii Baltice, Marii Barent si Marii Negre, avioane militare ale SUA si a altor state membre NATO.Cu toate acestea, Serghei Surovikin, a uitat sa mentioneze, sau mai bine zis nu a vrut sa spuna, ca niciun avion militar american sau al altui stat membru NATO, nu a incalcat spatiul aerian al Rusiei si nici nu au recurs la manevre agresive, asa cum fac pilotii rusi.Surovikin a tinut sa precizeze ca bombardierele strategice americane B-52 au efectuat exercitii la sfarsitul lunii august si la inceputul lunii septembrie, aproape de granitele rusesti, langa Crimeea si exclava rusa Kaliningrad.Dupa cum ne-am obisnui, ca orice alt oficial rus, generalul Surovikin a tinut sa exagereze in declaratii spunand ca avioanele americane au efectuat mai multe incercari de a se apropia de granita ruseasca, dar au fost impiedicate de avioanele rusesti de vanatoare, ba chiar ar fi simulat atacuri impotriva Rusiei cu rachete de croaziera. Acesta nu a prezentat dovezi care sa sustina declaratiile sale, astfel ne rezervam dreptul de a le privi cu scepticism.