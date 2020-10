Grupul de lupta condus de portavionul Ronald Reagan se afla in Marea Chinei de Sud

USS Ronald Reagan (CVN-76) si grupul sau de lupta au trecut prin stramtoarea Malacca si au intrat in Marea Chinei de Sud, potrivit observatorilor de nave. Insotitorul portavionului a fost crucisatorul cu rachete ghidate USS Antietam (CG-54) si distrugatorul USS Halsey (DDG-97), transmite USNI News, preluat de publicatia DefenseRomania.ro. "Cat timp se va afla in Marea Chinei de Sud, grupul de lupta desfasoara operatiuni de securitate maritima, care includ operatiuni de zbor cu aeronave cu aripa fixa si rotativa, exercitii de lupta maritima si de pregatire tactica coordonata intre unitatile de suprafata si cele aeriene", se arata intr-un mesaj al Flotei a 7-a SUA..Inainte de a ajunge in Marea Chinei de Sud, portavionul Ronald Reagan opera in Oceanul Indian.De asemenea, distrugatorul USS Barry (DDG-52) a trecut miercuri prin stramtoare, o premiera pentru o nava de razboi americana incepand cu 31 august. "Tranzitul navei prin stramtoarea Taiwan demonstreaza angajamentul SUA fata de un Indo-Pacific liber si deschis", se mai arata in comunicat..Potrivit Beijingului, fortele chineze au monitorizat distrugatorul SUA in timpul tranzitului sau. "Avertizam SUA sa opreasca actiunile care provoaca probleme si tulbura situatia din stramtoarea Taiwan", a declarat joi purtatorul de cuvant al PLAN, colonelul Zhang Chunhui.Tranzitul distrugatorului si cel al grupului de lupta condus de USS Reagan urmeaza unei operatiuni de libertate de navigatie efectuata de catre distrugatorul USS John McCain (DDG-56) in largul insulelor Paracel la inceputul acestei luni. Oficialii chinezi au protestat si atunci."Cerem SUA sa opreasca imediat astfel de actiuni provocatoare, (si) sa controleze si sa restrictioneze strict operatiunile militare in mare si aer", a declarat Armata Populara de Eliberare intr-un comunicat, potrivit Reuters.