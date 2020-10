Intreaga comanda a fortelor armate americane, afectata de COVID-19

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

La o zi dupa revenirea teatrala a lui Donald Trump la Casa Alba , dupa trei zile de spitalizare, intreg statul-major american a intrat marti in carantina dupa reuniuni cu numarul doi al Garzii de Coasta, care a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Amiralul Charles Ray a participat pe 27 septembrie la o reuniune la Casa Alba in onoarea familiilor unor militari americani decorati, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Pe langa seful statului-major american, generalul Mark Milley, toti cei mai inalti gradati americani sunt in izolare: numarul doi al statului-major, comandantii US Navy, armatei terestre, US Air Force, Space Force, Garzii Nationale, agentiei de informatii militare NSA si cel al Fortelor Speciale, potrivit unui responsabil al Pentagonului sub protectia anonimatului.Secretarul Apararii, Mark Esper, care a efectuat saptamana trecuta un turneu in Africa de Nord, nu a intrat in carantina. El a participat marti la o conferinta privind viitorul US Navy, organizata de un think tank specializat, Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA).Conferinta era transmisa pe platforma Zoom, dar seful Pentagonului s-a deplasat la sediul CSBA. El nu a facut niciun comentariu cu privire la carantina care ii afecteaza statul-major, transmite Agerpres.Departamentul Apararii a dat asigurari intr-un comunicat ca faptul ca cei mai inalti gradati americani lucreaza de la domiciliu "nu are impact asupra nivelului de pregatire sau capacitatilor operationale ale armatei americane".Inalti responsabili militari au subliniat in particular ca nivelul de alerta nu a fost ridicat dupa anuntul bolii presedintelui Donald Trump saptamana trecuta.