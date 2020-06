Oficial al Pentagonului: Coreea de Nord ramane o ''amenintare extraordinara'' pentru regiune

Ziare.

com

"Dupa cum ne-au amintit clar evenimentele din ultimele zile, Coreea de Nord continua sa reprezinte o amenintare extraordinara pentru regiune, care necesita o vigilenta constanta din partea noastra", a declarat presei responsabilul strategiei pentru regiunea Indo-Pacific, David Helvey.''Este dificil sa spunem ce se va intampla in zilele si saptamanile urmatoare, dar cred ca este important sa spunem ca ramanem vigilenti in fata oricarui tip de amenintare si provocare'', a adaugat responsabilul din Ministerul american al Apararii.Phenianul a distrus marti biroul de legatura inter-coreean de pe teritoriul sau, care a fost unul dintre simbolurile detensionarii in peninsula, crescand astfel tensiunile dupa saptamani de atacuri verbale impotriva Sudului.Aceasta demolare concretizeaza avertismentele lui Kim Yo Jong, sora mai mica a liderului nord-coreean Kim Jong Un, care amenintase weekend-ul trecut ca va distruge aceasta institutie ''inutila''.Intrebat in legatura cu apelurile pentru consolidarea prezentei militare americane in jurul Peninsulei Coreea si o reluare a exercitiilor militare suspendate pentru a facilita negocieri intre Washington si Phenian, astazi inexistente, David Helvey a reactionat cu prudenta."Nu vreau sa presupun ce decizii ar putea fi luate", a raspuns el. ''Dar acesta este unul dintre lucrurile despre care vorbim constant cu aliatii nostri sud-coreeni'', a adaugat responsabilul american.