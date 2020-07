Pentagonul acuza Rusia ca livreaza arme sofisticate Libiei

Pentagonul a difuzat imagini din satelit care arata echipament militar furnizat de grupul Wagner, cunoscut a fi apropiat presedintelui rus, ''pe liniile de front'' ale conflictului libian la Sirte.Potrivit Pentagonului, fotografiile arata avioane de transport rusesti precum IL-76, avioane de vanatoare, vehicule antiaeriene SA-22 precum si un vehicul blindat la Sirte si la baza aeriana Al-Khadim, in estul Libiei.Aceasta este dovada, a afirmat directorul operatiunilor Comandamentului american pentru Africa (Africom), generalul Bradford Gering, ca Moscova isi consolideaza prezenta in Libia alaturi de maresalul Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei si incearca din aprilie 2019 sa preia controlul la Tripoli.''Tipul si volumul echipamentelor demonstreaza intentia (de a pune in aplicare) capacitati durabile pentru actiuni de lupta, nu ajutor umanitar, si indica faptul ca Ministerul rus al Apararii sprijina aceste operatiuni'', a indicat Pentagonul.Americanii afirma ca au identificat livrarea de catre Rusia in Libia, prin intermediul grupului Wagner, a cel putin 14 avioane de vanatoare si de asalt Mig-29 si Su-24.Africom a acuzat saptamana trecuta grupul rus de mercenari ca a plasat mine la Tripoli si in imprejurimi, incalcand embargoul ONU privind armele impus Libiei