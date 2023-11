Pentagonul face inventarul armelor cibernetice - vezi ce pot face americanii pe Net

Pentagonul a intocmit o lista cu armele si uneltele cibernetice, inclusiv virusii care ar putea sabota retelele vitale ale unui adversar.

Lista secreta a capacitatilor este utilizata de cateva luni si a primit aprobarea altor agentii, inclusiv CIA, sustin oficiali militari citati de Washington Post.

Lista face parte din setul de arme aprobate ale Pentagonului, care pot fi desfasurate impotriva unui dusman. "Fie ca este vorba despre un tanc, un M-16 sau un virus de calculator, va urma aceleasi reguli, in asa fel incat sa putem intelege cum sa il folosim, cand il putem folosi, ce poti si nu poti face", a declarat un inalt oficial militar, sub protectia anonimatului.

Integrarea cyber-tehnologiilor intr-o structura oficiala de arme aprobate este cea mai importanta evolutie in cyber-doctrina militara a ultimilor ani, a mai spus sursa citata.

Inventarul lamureste, spre exemplu, ca armata are nevoie de autorizarea presedintelui SUA pentru a penetra o retea straina de calculatoare si a lasa acolo un virus cibernetic care poate fi activat ulterior.

Armata nu are nevoie, insa, de o astfel de aprobare pentru a penetra retele straine pentru o serie de altfel de activitati. Este vorba despre studierea cyber-capacitatilor adversarilor sau examinarea felului in care centralele electrice sau alte retele opereaza.

Cyber-luptatorii militari mai pot lasa "web beacon"-uri pentru a marca locul pentru viitori virusi, tot fara aprobare prezidentiala.

Un bun exemplu de arma cibernetica este virusul Stuxnet, care a intrerupt, anul trecut, programnul nuclear al Iranului. Iranienii au acuzat Israelul si SUA de crearea si raspandirea virusului Stuxnet, care a facut ca unele din centrifugele lor de imbogatire a uraniului sa le scape de sub control.

Expertii au descris virusul ca fiind atat de complex si avansat tehnic, incat este "dincolo de orice amenintare am vazut pana acum".

Potrivit noilor reglementari, utilizarea unei arme precum Stuxnet ar mai putea avea loc doar dupa aprobarea de catre presedintele american, chiar daca ar fi folosita in plin razboi. Utilizarea oricarei arme cibernetice va trebui sa fie proportional cu amenintarea, sa nu cauzeze pagube colaterale si sa evite victime civile.

Noua lista vine in conditiile in care Pentagonul se pregateste sa faca publica o cyber-strategie care se concentreaza in special pe aparare. Lista armelor cibernetice este impartita pe trei paliere: global, regional si zona de ostilitate. Cel mai ridicat prag de actiune este pe plan global, unde efectele colaterale sunt cel mai greu de prezis.