Pentagonul, ingrijorat de ambitiile nucleare ale Chinei. Se asteapta ca aceasta sa isi dubleze numarul de focoase

Informatiile survin in contextul amplificarii tensiunilor dintre China si Staatele Unite si in timp ce Washingtonul incearca sa includa Beijingul intr-un tratat al armelor nucleare dintre Statele Unite si Rusia Pentagonul afirma in raport ca China are putin peste 200 de focoase nucleare, fiind pentru prima oara cand armata americana a dezvaluit aceasta cifra.Federatia Oamenilor de Stiinta Americani a estimat ca China are aproximativ 320 de focoase nucleare.Potrivit raportului, estimarea referitoare la crestere se bazeaza pe factori care includ ca Beijingul detine suficient material pentru a dubla stocurile de arme nucleare fara o noua productie de materiale fisionabile.Estimarea Pentagonului corespunde unei analize realizate de Agentia de Informatii in Domeniul Apararii."Suntem in mod cert ingrijorati de aceste cifre... dar si de traiectoria dezvoltarii nucleare a Chinei", a declarat Chad Sbragia, adjunct al secretarului apararii pentru China.La inceputul acestui an, publicatia Global Times, sustinuta de Partidul Comunist chinez, a scris ca Beijingul trebuie sa isi extinda numarul de focoase nucleare la 1.000 intr-un timp relativ scurt.Sbragia a afirmat ca China se apropie de completarea capacitatii sale de triade nucleare, sugerand ca China este mai avansata decat se credea.China are doar doua dintre cele trei componente ale triadei operationale, dar dezvolta o racheta balistica capabila sa lanseze din aer o incarcatura nucleara.Raportul arata ca, in octombrie 2019, China a prezentat public bombardierul H-6N, ca fiind primul sau bombardier nuclear cu alimentare aer-aer.Washingtonul a cerut in repetate randuri ca China sa se alature negocierilor trilaterale pentru extinderea noului START, un tratat intre SUA si Rusia referitor la armamentul nuclear care urmeaza sa expire in februarie anul viitor.China a declarat ca nu are niciun interes sa se alature negocierilor, avand in vedere ca arsenalul nuclear american este de aproximativ 20 de ori mai mare decat cel al Chinei.In iulie, un inalt diplomat chinez a declarat ca Beijingul "va fi fericit sa" participe la negocierile trilaterale de control al armelor, dar numai daca Statele Unite ar fi dispuse sa-si reduca arsenalul nuclear la nivelul Chinei.Arsenalul nuclear in crestere al Chinei nu ar trebui folosit ca o scuza pentru ca SUA si Rusia sa nu extinda Noul START, a declarat Kingston Reif, director pentru politica de dezarmare si reducere a amenintarilor din cadrul grupului de advocacy al Asociatiei de Control al Armelor."Intareste si mai mult importanta extinderii Noului START si arata nebunia de a conditiona acest acord de participarea Chinei si de participarea Chinei la controlul armelor", a adaugat Reif.Arsenalul nuclear al Chinei este o fractiune din cel al Statelor Unite, care are stocate 3.800 de focoase nucleare, si cel din Rusia, care are aproximativ 4.300, potrivit Federatiei Oamenilor de Stiinta Americani.Tensiunile intre China si Statele Unite dateaza de luni de zile. Washingtonul a criticat modul in care China a tratat epidemia de coronavirus si limitarea libertatilor in Hong Kong . Pozitia americana din ce in ce mai agresiva vine in timp ce presedintele Donald Trump candideaza pentru a fi reales in noiembrie.O alta sursa de tensiune este Taiwanul. China si-a intensificat activitatea militara in jurul insulei democratice pe care Beijingul o considera un teritoriu suveran chinez, trimitand avioane de lupta si nave de razboi in exercitii in apropiere de Taiwan.Raportul Pentagonului, bazat pe informatiile din 2019, afirma ca armata Chinei a continuat sa-si "intensifice pregatirea" pentru a preveni independenta Taiwanului si pentru a efectua o invazie, daca va fi necesar.