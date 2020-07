Pentagonul interzice de facto arborarea drapelului Confederatiei sudiste in toate bazele militare americane

Reuters a consultat vineri o copie a notei trimise fortelor armate, in care seful Pentagonului arata ca 'drapelele pe care le arboram trebuie sa fie in concordanta cu imperativele militare de ordine si disciplina, de tratament al tuturor oamenilor nostri cu demnitate si respect si de respingere a simbolurilor care provoaca dezbinare'.Agentia apreciaza ca decizia ar putea tensiona relatiile lui Esper cu presedintele Donald Trump , care a invocat libertatea de exprimare in sprijinul americanilor care arboreaza steagul secesionistilor sudisti.