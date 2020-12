Scandal urias la Pentagon. 14 ofiteri de rang inalt au fost destituiti, in urma unei serii de crime care socheaza America

Indignarea provocata de moartea lui Vanessa Guillen, o femeie militar in varsta de 20 de ani, data disparuta la 22 aprilie, dupa ce a fost victima unei presupuse hartuiri sexuale, este cea care l-a determinat pe secretarul Fortelor terestre Ryan McCarthy sa ceara unor anchetatori independenti - un fost agent FBI si o judecatoare militara - sa prezinte un raport detaliat al situatiei la Fort Hood.Vanessa Guillen a spus familiei sale ca nu avea incredere in ierarhia militara in solutionarea unei plangeri cu privire la o hartuire sexuala, iar rudele sale si-au exprimat in mod public indoiala fata de determinarea armatei americane de a ancheta disparitia acestia.Corpul dezmembrat al tinerei a fost descoprit, pana la urma, la 30 iunie.In aceeasi zi, un suspect in dosar, militarul Aaron David Robinson s-a sinucis in urma unei confruntari cu politia locala."MEDIU PERMISIV"Alt militar, Gregory Scott Morales, a fost declarat dezertor, dupa ce a fost dat disparut in 2019, in pofida faptului ca mai multe indicii sugerau o crima.Ramasitele sale au fost gasite in iunie, dupa zece luni, in timp ce anchetatori o cautau pe Vanessa Guillen.Militarul a fost ucis prin impuscare."Moartea tragica a lui Vanessa Guillen si o serie de alte probleme la Fort Hood ne-au obligat sa ne privim critic sistemele, politicile si pe noi insine", a declarat Ryan McCarthy prezentand concluziile raportului."Nu este vorba despre cifre, ci despre puterea de a avea suficienta decenta umana pentru a da dovada de conpasiune fata de echipele noastre si de a veghea la interese mai bune ale militarilor nostri", a adaugat el.In raport se arata ca baza Fort Hood are un nivel al criminalitatii mult mai mare decat alte baze in privinta crimelor, tentativelor de omor, violurilor si agresiunilor sexuale, furturilor si consumului de droguri.Sinucideri, dezertari si absenta fara permisie sunt, de asemenea, mai numeroase ca in alte parti.In raport se conchide asupra unei ineficiente a comandamentului bazei, care a condus la anchete insuficiente cu privire la cazurile de disparitie.Lipsa de reactie a ierarhiei militare a condus la "un mediu permisiv al agresiunilor sexuale si hartuirii sexuale", se arata in document.Pe baza acestui raport, Ryan McCarthy a dispus destituirea a 14 ofiteri de rang inalt - inclusiv a doi generali, intre care adjunctul comandantului bazei, care era insarcinat cu operatiunile in timp ce comandantul bazei era desfasurat in Irak CITESTE SI: