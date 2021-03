Seful Pentagonului incepe un turneu asiatic cu obiectivul de a crea o descurajare credibila impotriva Chinei

Lloyd Austin a inceput acest turneu asiatic care va dura o saptamana in Hawaii, sediul comandamentului militar american pentru regiunea indo-pacifica (Indopacom).Urmatoarele opriri vor fi la Tokyo, Seul si New Delhi.Acesta este primul turneu in strainatate al sefului Pentagonului dupa preluarea mandatului apararii pe 22 ianuarie."Este o chestiune de aliante si parteneriate", a declarat Austin reporterilor care il insotesc in acest turneu."Este vorba, de asemenea, de consolidarea capacitatilor noastre" a adaugat el, atragand atentia asupra faptului ca in timp ce SUA se concentreaza asupra luptei antijihadiste din Orientul Mijlociu, China isi modernizeaza armata intr-un ritm sustinut."Avantajul nostru competitiv s-a erodat", a remarcat seful Pentagonului."Avem in continuare un avantaj, dar il vom intari"."Scopul nostru este sa ne asiguram ca avem capacitatile, planurile si conceptele operationale pentru a putea opune o descurajare credibila Chinei sau oricui doreste sa atace SUA", a adaugat el.La Tokyo si Seul, secretarului apararii i se va alatura seful diplomatiei americane Antony Blinken pentru discutii cu omologii japonezi si sud-coreeni."Ceea ce vreau sa fac eu si secretarul de stat este sa incepem sa intarim aceste aliante", a mai declarat Lloyd Austin."Sa-i ascultam, sa invatam, sa le intelegem punctul de vedere (...) cu scopul de a coopera pentru a ne asigura ca intarim stabilitatea regionala". Acest turneu in Asia urmeaza unui summit fara precedent al QUAD (SUA, Australia India si Japonia ), alianta informala nascuta in anii 2000 cu scopul de a contrabalansa cresterea influentei Chinei.Totodata, acest turneu precede p rima intalnire, pe 18 martie, la Anchorage (Alaska) , a secretarului de stat Antony Blinken si a lui Jake Sullivan, consilierul pentru probleme de securitate nationala al presedintelui Biden, cu inaltul oficial chinez Yang Jiechi si cu ministrul de externe Wang Yi.