SUA si Polonia au semnat acordul ce consolideaza prezenta militara americana. Polonezii vor suporta costuri anuale de peste 100 de milioane de euro

Guvernul polonez a combatut criticile referitoare la clauza de extrateritorialitate din acest acord si a justificat decizia sa de a contribui financiar pentru sustinerea consolidarii prezentei militare americane."Ceea ce este extrem de important este ca nu doar noi vom beneficia de aceasta cooperare, intrucat (acest acord) va spori securitatea in partea noastra a Europei", a declarat la ceremonia de semnare a documentului presedintele polonez Andrzej Duda, citat de agentia EFE.Acordul, semnat de ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, si de secretarul american de stat Mike Pompeo, in ultima etapa a turneului acestuia in Europa Centrala si de Est, fixeaza pentru luna octombrie stabilirea in Polonia a Comandamentului Avansat al Corpului al Cincilea al armatei americane, in subordinea caruia se afla trupele SUA din flancul estic al NATO Documentul stabileste si cadrul legal pentru "prezenta permanenta" a trupelor americane in Polonia, atat a celor actuale cat si a celor din cadrul oricarei desfasurari viitoare.Ministerul polonez al Apararii a catalogat drept "dezinformare" criticile privind clauza de extrateritorialitate cuprinsa in acord. Potrivit acestei institutii, clauza respectiva priveste exclusiv actiunile desfasurate de soldatii americani in cadrul activitatii lor profesionale.Guvernul de la Varsovia a fost de acord sa contribuie la costurile generate de suplimentarea efectivelor trupelor americane in Polonia, inclusiv la cheltuielile pentru cazarea si masa soldatilor americani, argumentand ca soldatii polonezi vor folosi la randul lor aceleasi infrastructuri si sporirea securitatii este in folosul intregii tari. Estimarile oficiale avansate de Varsovia indica un cost anual pentru guvernul polonez de cel putin 500 de milioane de zloti (circa 113,6 milioane de euro)