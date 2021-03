Autoritatile din Polonia vor interzicerea totala a adoptiei de copii de catre cuplurile homosexuale

''Desi respectam dreptul oamenilor cu orientare sexuala diferita, trebuie mereu avuta in vedere o valoare superioara, care este binele copilului'', indica o declaratie a ministerului citat.Noua lege ar urma sa umple o lacuna juridica, care nu interzice complet adoptia copiilor de catre o persoana care se afla intr-o relatie cu un partener de acelasi sex, a declarat ministrul fara portofoliu Michal Wojcik intr-o conferinta de presa.Deocamdata propunerea legislativa nu a fost trimisa parlamentului de la Varsovia. Polonia nu recunoaste casatoriile intre persoane de acelasi sex si nici parteneriatele civile intre acestea, iar Constitutia poloneza defineste casatoria drept uniunea dintre un barbat si o femeie.Propunerea reflecta opiniile celei mai mari parti a societatii poloneze , a afirmat ministrul justitiei Zbigniew Ziobro.Potrivit unui sondaj realizat in 2019 de institutul IBRiS, la solicitarea cotidianului Rzeczpospolita, peste 70% dintre polonezi se opun adoptiei copiilor de catre cuplurile de acelasi sex, doar 16% dintre polonezi fiind de acord cu acest tip de adoptii.Ministrul Zbigniew Ziobro este un reprezentant al aripii dure a majoritatii guvernamentale, sustinand printre altele retragerea Poloniei din Conventia de la Istanbul privind violenta domestica.Aceasta noua decizie vine dupa ce, la finalul lunii ianuarie, guvernul polonez a anuntat ca decizia Tribunalului constitutional prin care avortul este practic interzis in Polonia intra in vigoare dupa publicarea hotararii , in aceeasi zi, in Monitorul Oficial.