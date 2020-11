Polonia a inregistrat 548 de morti de Covid-19 intr-o singura zi. Este cel mai negru bilant de la inceputul pandemiei

Numarul total al victimelor urca astfel la 10.045 de morti de COVID-19 in Polonia Intre lunile martie si aprilie, tara a avut o evolutie mai moderata in privinta contagierilor cu virusul SARS-CoV-2 comparativ cu alte tari, pana cand in septembrie cifrele au inceput sa escaladeze.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 25.571 de cazuri, o cifra care releva o oarecare incetinire fata de numarul maxim atins sambata trecuta, cand s-au inregistrat 27.875 de contagieri.Bilantul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 691.118, fapt ce pune la indoiala capacitatea sanatatii publice a acestei tari, desi au fost instalate spitale provizorii in diferite orase pentru a intari capacitatea celor existente.Sambata trecuta, pe 7 noiembrie, in Polonia au intrat in vigoare noi restrictii impuse vietii sociale si activitatii economice, printre care interdictia reuniunilor cu mai mult de cinci persoane.