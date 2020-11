Polonia asteapta concesii din partea Bruxellesului dupa ce a blocat bugetul UE pe tema statului de drept

La reuniunea de luni a ambasadorilor la UE ai statelor membre, Ungaria si Polonia au blocat adoptarea bugetului pe 2021-2027 si a pachetului de relansare, din cauza unei prevederi ce conditioneaza accesul la fonduri europene de respectarea statului de drept."Asteptam noi propuneri care sa fie coerente cu tratatele UE si, in al doilea rand, sa fie in concordanta cu concluziile (deciziile) Consiliului European din iulie, cand a fost convenit bugetul UE", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Piotr Muller, la postul public de radio.Ambele tari risca sa piarda accesul la zeci de miliarde de euro din fonduri UE daca aceasta conditionare, introdusa de liderii UE in iulie si intarita de Parlamentul European, va fi mentinuta.Citand o sursa apropiata guvernului de la Varsovia, cotidianul Dziennik Gazeta Prawna scrie ca Polonia este constienta ca va fi imposibil sa elimine aceasta conditionare, dar ca va saluta scenarii care sa dilueze mecanismul ce leaga finantarea de conformarea la statul de drept.Una din propunerile poloneze presupune ca executivul UE ar cere unanimitate daca ar dori sa blocheze plati catre un stat membru.In acest scenariu, intrucat Ungaria s-a alaturat Polonia in lupta cu Bruxellesul, in practica va fi imposibila activarea conditionarii platilor UE de respectarea statului de drept.Vetoul polono-ungar inseamna ca, probabil, banii pentru redresarea economica a tarilor UE de pe urma recesiunii declansate de pandemia COVID-19 vor veni cu intarziere fata de planul initial, in care ar fi inceput sa fie distribuiti de la mijlocul lui 2021.Statele UE urmeaza sa discute pasi suplimentari joi. Polonia a descris luni acest veto drept inceputul unei dezbateri menite sa se ajunga la un compromis."Nu va grabiti, acestea sunt doar discutii la nivel de ambasadori, cea mai importanta dezbatere inca nu a avut loc", a spus ministrul adjunct de externe, Szymon Szynkowski vel Sek, la televiziunea publica."Polonia vrea ca pactul pe termen lung sa fie adoptat cat mai curand posibil ... dar aceasta nu se poate face pe seama suveranitatii statelor membre", a subliniat el.Un sondaj intreprins de organizatia United Surveys a aratat ca 57% dintre polonezi sprijina acest veto, in vreme ce 20% sunt impotriva blocarii bugetului UE.In acelasi timp, partidul conservator Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, este sustinut de 30% dintre cetatenii cu drept de vot, conform unui alt sondaj.CITESTE SI