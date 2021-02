Polonia cere despagubiri de razboi Germaniei, dupa ce Berlinul a afirmat ca Nord Stream 2 este o datorie pentru invadarea Rusiei

Disensiuni intre Franta si Germania privind Nord Stream 2

Intr-un interviu acordat in weekend, Steinmeier a dat de inteles ca Germania are o obligatie istorica de a realiza acest gazoduct cu Rusia, amintind de invazia germana in Uniunea Sovietica in Al Doilea Razboi Mondial Premierul polonez a reactionat intr-o postare pe Facebook in care s-a aratat bucuros ca Steinmeier admite ca consecintele celui de-Al Doilea Razboi Mondial pot avea un impact asupra deciziilor politice si economice din prezent. Polonia nu a primit niciodata despagubiri - in pofida distrugerilor teribile provocate de Germania nazista. Sase milioane de polonezi au fost ucisi. Mii de orase si sate au fost rase de pe fata pamantului, inclusiv capitala Poloniei, Varsovia", a adaugat Morawiecki in postarea sa, alaturi de o fotografie cu capitala poloneza distrusa.Totusi, constructia Nord Stream 2 nu este o forma de despagubire, insa ea va dauna solidaritatii europene, crede seful guvernului de la Varsovia. "Constructia unor punti intre Europa si Rusia nu se poate face peste capul Europei Centrale si de Est", a mai scris premierul polonez in mesajul sau.Comentariile lui Steinmeier din acel interviu au provocat indignare si in Ucraina , tara prin care tranziteaza cea mai mare parte a gazului rusesc livrat Vestului Europei, dar dupa finalizarea Nord Stream 2 aceasta conducta va prelua din gazul care in prezent trece prin Ucraina.Partidul conservator Lege si Justitie (PiS), care guverneaza Polonia, a readus de mai multe ori in discutie in ultimii ani problema despagubirilor de razboi. Dar guvernul de la Berlin a respins toate aceste solicitari, afirmand ca aceasta problema a fost inchisa in urma acordului ''Doi Plus Patru' - cele doua Germanii RDG si RFG, plus Statele Unite, Uniunea Sovietica, Marea Britanie si Franta - incheiat in anul 1990 pentru reunificarea Germaniei.Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat la inceputul lunii convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza agentia EFE.Cu un "da" clar a raspuns Scholz la o intrebare, ce i-a fost adresata la forumul jurnalistic "Europa 2021", despre realizarea pana la capat a acestui proiect costisitor - de circa 9,5 miliarde de euro -, construit in prezent in proportie de 95%.Reactia lui Scholz survine dupa ce secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, a cerut suspendarea constructiei gazoductului, ca represalii pentru arestarea lui Navalnii si reprimarea manifestatiilor in sprijinul acestuia in Rusia. Subiectul va fi abordat de cancelarul german Angela Merkel si de presedintele francez Emmanuel Macron la o reuniune pe care o vor avea vineri.Nord Stream 2 a fost o sursa de conflicte continue pentru guvernarea Angelei Merkel, care a mostenit acest proiect convenit pe vremea predecesorului ei, social-democratul Gerhard Schroeder, un prieten al presedintelui rus Vladimir Putin si un politician cu interese in cadrul companiei ruse Gazprom Departamentul de Stat al SUA a informat luna aceasta companiile europene , pe care le suspecteaza ca ajuta Rusia sa construiasca gazoductul Nord Stream 2, ca risca sa fie sanctionate, in contextul in care administratia Trump pregateste o ultima runda de masuri punitive impotriva acestui proiect, au declarat marti pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar.