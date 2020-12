Primarii Varsoviei si Budapestei denunta veto-ul "iresponsabil" al guvernelor lor suveraniste fata de bugetul si planul de relansare europene

"Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto", a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar."Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in mod direct", a subliniat Rafal Trzaskowski. Opozitia administreaza in prezent capitalele Poloniei si Ungariei, doua tari guvernate de catre suveranisti.Incepand de la 16 noiembrie, Varsovia si Budapesta blocheaza un plan de relansare economic post-covid - in valoare de 750 de miliarde de euro -, refuzand ca platile in cadrul acestuia sa fie egate de respectarea statului de drept (independenta justitiei, lupta impotriva coruptiei).Europenii urmeaza sa incerce sa gaseasca o iesire din aceasta criza in cadrul unui summit european prevazut joi si vineri. "Noi am scris o scrisoare tuturor liderilor si institutiilor UE, in care ne prezentam in mod clar pozitia", a precizat primarul Varsoviei."Trebuie sa respectam toti statul de drept, acesta este cel mai important lucru, este indispensabil coeziunii noastre", a subliniat el, in numele principlalei formatiuni poloneze de opozitie.Rafal Trzaskowski, un eurofil, a fost infrant in iulie in alegerile prezidentiale de catre conservatorul Andrzej Duda. El si-a consacrat teza reformelor sistemului luarii deciziilor in UE. In 2019, Budapesta, Varsovia si Bratislava au incheiat un "Pact al oraselor libere" prin care propun o alternativa la "populismul" guvernelor lor nationale si o strangere a legaturilor cu Europa.Aceasta alianta liberala spera sa poata dialoga in mod direct cu instantele de la Bruxelles pentrua obtine fonduri europene pentru orase mari, ocolind administratiile centrale."Noi reprezentam milioane de cetateni si suntem atasati Europei si institutiilor europene", a subliniat, la randul sau, primarul Budapestei Gergely Karacsony. El a subliniat ca discuta cu omologul sau de la Varsovia in numele a 249 de autoritati locale aflate sub controlul opozitiei in Ungaria. In urma cu un an, Gergely Karacsony denunta imbogatirea "oligarhilor prieteni din Guvern" prin intermediul distribuirii banilor europeni.Pe de alta parte, Ungaria si Polonia isi mentin vetoul fata de proiectul bugetului plurianual si planului relansarii post-covid a anuntat luni ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, in urma unei intalniri cu omologul sau polonez la Bruxelles, relateaza Reuters."Am spus ca ne sustinem reciproc", anunta Peter Szijjarto intr-o inregistrare video postata pe Facebook . "Nu vom lasa niciun loc nici celui mai mic efort vizand sa rupa aceasta colaborare", avertizeaza el.Ungaria si Polonia refuza ca plata fondurilor europene de la buget si din planul relansarii - in suma de 1,8 miliarde de euro - sa fie conditionata de respectarea statului de drept, asa cum vor celalte state membre UE.