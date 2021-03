Polonia, in procedura de infringement, dupa ce ar fi incalcat dreptul Uniunii Europene prin modificari succesive ale legii privind Consiliul National al Magistraturii

"Curtea considera ca si obligatia statelor membre de a stabili caile de atac necesare pentru a asigura justitiabililor respectarea dreptului lor la protectie jurisdictionala efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii, prevazuta la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, se poate opune aceluiasi tip de modificari legislative. Aceasta este situatia atunci cand se constata, aspect care trebuie apreciat de asemenea de instanta de trimitere pe baza tuturor elementelor pertinente, ca aceste modificari sunt de natura sa dea nastere unor indoieli legitime, in perceptia justitiabililor, referitoare la impenetrabilitatea judecatorilor numiti pe baza deciziilor KRS, in privinta unor elemente exterioare, in special a unor influente directe sau indirecte ale puterilor legislativa si executiva, si referitoare la neutralitatea lor in raport cu interesele care se infrunta. Asemenea modificari ar putea astfel conduce la o lipsa a aparentei de independenta sau de impartialitate a judecatorilor respectivi de natura sa aduca atingere increderii pe care justitia trebuie sa o inspire justitiabililor intr o societate democratica si intr-un stat de drept", se arata intr-un document al Curtii de Justitie Europene.Reforma sistemului judiciar polonez, demarata cu mai multi ani in urma, a fost considerata de Bruxelles o incercare de subordonare a justitiei de catre politic.Comisia Europeana a lansat impotriva Poloniei mai multe proceduri de infringement, considerand ca autoritatile din aceasta tara au incalcat independenta justitiei, si a activat de asemenea articolul 7 din Tratatul UE, care poate conduce la pierderea dreptului de vot in Consiliul UE, sanctiune ce necesita insa un vot unanim din partea tuturor celorlalte state membre ale UE.