Peste 10.000 de oameni imbolnaviti de COVID-19 intr-o singura zi in Portugalia. Este cel mai mare numar de la inceputul pandemiei

Potrivit celui mai recent bilant al Directiei Generale de Sanatate (DGS), au fost raportate in ultimele 24 de ore 10.027 de cazuri, depasindu-se recordul anterior de 7.627 de contagieri inregistrat pe 31 decembrie.Din martie, Portugalia, o tara cu 10 milioane de locuitori, a inregistrat in total 446.606 de cazuri, dintre care peste 87.000 sunt active si 7.377 de morti.Cresterea numarului de contagieri era asteptata dupa sarbatori de specialisti, dupa relaxarea restrictiilor de Craciun cand au fost permise reuniunile familiale si deplasarile, desi masurile au fost din nou inasprite pentru noaptea de Anul Nou.Ministrul sanatatii, Marta Temido, a declarat ca "urmatoarele zile vor fi foarte grele" si ca exista in prezent "o mare presiune" asupra Sistemului National de Sanatate.Miercuri a crescut si numarul pacientilor cu COVID-19 internati in spitale, care a ajuns la 3.293 de persoane, cu 33 mai mult decat in ziua precedenta.Dintre acestia, 513 se afla internati la terapie intensiva.In Portugalia este in vigoare starea de urgenta pana la 7 ianuarie, insa presedintele tarii, Marcelo Rebelo de Sousa, a propus prelungirea sa cu inca o saptamana.Presedintele Rebelo de Sousa, in varsta de 72 de ani, a fost plasat de miercuri in izolare preventiva, dupa ce a intrat in contact cu o persoana depistata pozitiv cu noul coronavirus.