Portugalia preia presedintia rotativa a Consiliului UE. Cu ce provocari majore se va confrunta

La 4 decembrie 2020, ministrul de stat si de externe portughez, Augusto Santos Silva, a prezentat identitatea vizuala si logo-ul presedintiei Portugaliei la Consiliul UE. Logo-ul este inspirat de steagul Uniunii Europene si culorile sale, albastru si galben. Folosind elemente asociate cu istoria si geografia Portugaliei, precum si cu deschiderea acestei tari, logo-ul are forma unui soare si o carma care ghideaza UE spre un viitor inovativ, sustenabil, pozitiv si uman, in acord cu valorile fondatorilor sai, scrie site-ul presedintiei.Portugalia va pune in centrul presedintiei sale modelul social european, dand totodata un imbold agendei sociale in cadrul unui summit care va avea loc in orasul Porto in luna mai 2021. In cadrul summitului se va discuta despre stadiul implementarii pilonului european al drepturilor sociale, lansat in 2017. Astfel, presedintia va urmari consolidarea rezistentei Europei si a increderii oamenilor in modelul social european prin promovarea unei Uniuni bazate pe valorile comune ale solidaritatii, convergentei si coeziunii, conform site-ului presedintiei portugheze.Portugalia se va concentra pe cinci mari domenii tematice, incepand cu 1 ianuarie 2021: Europa rezilienta, Europa sociala, Europa verde, Europa digitala, Europa globala. Agenda sociala va fi in fruntea prioritatilor, ca pilon principal al raspunsului european la COVID-19.Alte teme aflate in atentia presedintiei portugheze sunt egalitatea de gen, lupta impotriva discriminarii, saracia si excluziunea sociala, protectia grupurilor vulnerabile, cooperarea consolidata in domeniul sanatatii, distribuirea vaccinurilor, relatia UE cu Regatul Unit post- Brexit , relatia cu Africa , potrivit euractiv.com.Prioritatile presedintiei germane a UE au fost determinate de motto-ul sau: "Impreuna pentru redresarea Europei". Programul presedintiei s-a axat pe sase domenii principale: depasirea, pe termen lung, a consecintelor crizei provocate de coronavirus, precum si redresarea economica si sociala; o Europa mai puternica si mai inovatoare; o Europa echitabila; o Europa durabila; o Europa a securitatii si a valorilor comune; o Europa puternica in lume.Cele trei state care asigura presedintia UE sunt de acord ca principala provocare a trio-ului este pandemia cu care se confrunta intreaga lume precum si consecintele sociale si economice ale acesteia.Cu privire la gestionarea efectelor provocate de criza COVID-19, cele trei state isi asuma sa urmeze cele cinci directii directii de actiune identificate in declaratia comuna a membrilor Consiliului European din 26 martie 2020: limitarea raspandirii virusului (prin controale temporare la frontiere si combaterea dezinformarii); furnizarea de echipamente medicale (prin sporirea capacitatii de testare a statelor membre); promovarea cercetarii (prin alocare de fonduri sau schimburi de informatii si experienta); combaterea consecintelor socio-economice (prin conditii de finantare avantajoase in toate tarile din zona euro, ajutoare de stat temporare alocate de Comisie); sprijinul acordat cetatenilor blocati in tari terte, se arata in documentul din 26 martie 2020, precum si in programul pe 18 luni al trio-ului.In ceea ce priveste Cadrul financiar multianual 2021-2027, trio-ul va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita intarzierile inutile legate de punerea in aplicare a bugetului pe termen lung si a programelor conexe.Trio-ul va depune eforturi pentru obtinerea unui parteneriat global cu Regatul Unit care sa fie corect si echitabil pentru toate statele membre, sa fie in interesul cetatenilor si sa intre in vigoare inainte de incheierea perioadei de tranzitie, se mai arata in Documentul-program al celor trei presedintii.De asemenea, trio-ul a statuat in programul pe 18 luni importanta democratiei, a drepturilor omului, statului de drept si a modelelor de societate deschisa specifice UE. In acest sens, cele trei state se concentreaza pe viitorul Plan de actiune pentru democratia europeana, care insista pe promovarea unor alegeri libere si corecte, pe consolidarea libertatii mass-mediei si pe combaterea dezinformarii.Presedintiile isi anunta, totodata, sprijinul pentru crearea si implementarea unui mecanism european pentru statul de drept, care sa se aplice in mod egal tuturor statelor membre.Cele trei presedintii sunt pe deplin angajate in indeplinirea obiectivului de a realiza o Uniune neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, in conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, asigurand, in acelasi timp, o tranzitie eficienta din punctul de vedere al costurilor si echilibrata din punct de vedere social, mai informeaza documentul.Trio-ul de presedintii subliniaza ca punerea in aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabila si a celor 17 obiective de dezvoltare durabila (ODD) ale sale este esentiala pentru construirea unui viitor mai bun si mai durabil pentru toti.In privinta relatiilor externe, parteneriatul transatlantic si relatiile comerciale ale UE cu SUA vor fi una dintre principalele prioritati ale trio-ului de presedintii, conform sursei citate.Presedintia Consiliului Uniunii Europene se asigura prin rotatie, la fiecare sase luni, intre statele membre ale UE, in decursul acestei perioade statul membru asigurand continuitatea agendei UE in cadrul Consiliului si conducand reuniunile acestei formatiuni.Sistemul de conducere rotativa a fost introdus de Tratatul de la Lisabona in 2009. Trio-ul stabileste obiective pe termen lung si pregateste o agenda comuna, determinand subiectele si aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioada de 18 luni. In baza acestui program, fiecare dintre cele trei tari isi pregateste propriul sau program, mai detaliat, pentru sase luni.Presedintia are doua misiuni principale: planificarea si conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului si al grupurilor sale de pregatire si reprezentarea Consiliului in relatiile cu celelalte institutii ale UE.In ceea ce priveste planificarea si conducerea reuniunilor, presedintia conduce intalnirile formale din cadrul diferitelor formatiuni ale Consiliului (cu exceptia Consiliului Afaceri Externe), se asigura ca discutiile se desfasoara in acord cu Regulamentul de procedura si metodele de lucru ale Consiliului si organizeaza, de asemenea, si reuniuni informale la Bruxelles si in tara care asigura presedintia prin rotatie.Cu privire la rolul sau de reprezentare, presedintia UE reprezinta Consiliul in relatiile cu celelalte institutii ale UE, in special cu Comisia si cu Parlamentul European. 