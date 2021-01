Ancheta in Portugalia privind vaccinarea anti-COVID a 126 de functionari. Ar fi fost imunizati fara sa aiba dreptul

Vaccinare peste rand in Romania

Ministrul de resort, Ana Mendes Godinho, a confirmat pentru EFE ca nu a avut cunostinta de respectiva situatie si ca, pe fondul suspiciunilor, "s-a deschis o ancheta interna urgenta la Institutul de Securitate Sociala".Aceasta ancheta s-a produs pe fondul polemicii izbucnite in Portugalia, dupa ce s-a constatat ca planul de vaccinare anuntat in aceasta saptamana de guvern include administrarea vaccinului si pentru politicieni si inalte oficialitati, al caror proces de imunizare va incepe in februarie. Astfel, oameni politici si inalti functionari vor avea prioritate la administrarea vaccinului, inaintea unor categorii care cer sa fie vaccinate ca urmare a unei mai mari expuneri la imbolnavire, cum este cazul angajatilor din sistemul de invatamant.Inalti functionari, angajati ai institutiei Avocatului Poporului, membri ai Consiliului de Stat, membri ai magistraturii din Ministerul Public, membri ai organelor regiunilor autonome si primari sunt unii dintre beneficiari.Opozitia, atat liderii de centru-dreapta, cat si cei de stanga, au criticat masura guvernului, dat fiind ca lista inaltilor oficiali care urmeaza sa fie vaccinati este foarte lunga.Portugalia, tara cu 10 milioane de locuitori, a inceput campania de vaccinare la 27 decembrie 2020 cu o prima etapa care a inclus angajati din domeniul sanitar de prima linie, precum si angajati si rezidenti ai caminelor de batrani. In cadrul acestei prime etape, unui numar de peste 255.000 de persoane le-a fost administrata prima doza de vaccin.Si in Romania este in curs o ancheta privin vaccinarea "peste rand" a unor persoane.Ministerul Sanatatii a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a solicitat controlul de la centrul de vaccinare din Radauti dupa ce s-a constatat ca in perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate in acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare Conform comunicatului, la momentul controlului inspectorii DSP Suceava au constatat ca persoanele venite pentru imunizare in centrul de vaccinare nu erau verificate in aplicatia Rovaccinare pe baza CNP-ului si nici in listele de pacienti programati pentru ziua in curs. Listele cu pacienti pentru ziua in curs erau trimise pe whatsapp de catre medicul coordonator din DSP catre directorul medical al spitalului si redirectionate mai apoi de acesta personalului care asigura paza centrului pentru a permite accesul in unitate al pacientilor programati.Medicul coordonator al centrului de vaccinare din Radauti sustine ca nu a vaccinat persoane care nu ar fi fost indreptatite sa primeasca serul in aceasta etapa , ci oameni care nu se putusera prezenta la vaccinare atunci cand fusesera programati.