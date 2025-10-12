Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:20
362 citiri
Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”
FOTO Unsplash

Camerunul merge astăzi la urne, dar rezultatul pare deja previzibil. Paul Biya, președintele care conduce țara din 1982, vrea să-și prelungească domnia pentru a opta oară. La 92 de ani, liderul african, cel mai vârstnic șef de stat în funcție din lume, ignoră apelurile la retragere și susține că este „într-o formă excelentă”.

În timp ce o treime din populație trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi, Biya își consolidează puterea într-o țară măcinată de crize sociale, corupție și un sistem politic blocat.

Alegeri fără miză reală

Opoziția, compusă din 11 candidați, nu pare capabilă să-l înfrunte pe liderul care domină scena politică de peste patru decenii. Cel mai important rival, Maurice Kamto, a fost scos din cursă printr-o interdicție judecătorească, iar restul candidaților nu reușesc să coaguleze un mesaj comun. Printre ei se numără foști miniștri care au trecut de-a lungul anilor prin tabăra prezidențială, dar și figuri marginale fără sprijin popular consistent.

Analiștii internaționali vorbesc despre o „democrație de fațadă”, în care comisia electorală ar fi controlată de partidul aflat la putere. „Candidatul nostru poate continua ceea ce a început”, a declarat ministrul Muncii, Grégoire Owona, încercând să convingă electoratul că Biya este încă apt să conducă.

Camerunul traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Prețurile cresc, economia stagnează, iar tinerii, confruntați cu șomaj masiv, spun că nu mai cred în alegeri. În regiunile anglofone Nord-Vest și Sud-Vest, confruntările armate dintre separatiști și forțele guvernamentale au făcut mii de victime și au strămutat peste 700.000 de oameni.

„Este absurd ca regimul Biya să organizeze alegeri fără să asigure măcar securitatea cetățenilor”, a declarat Kah Wallah, lidera mișcării Stand Up For Camerun.

Cel mai bătrân președinte din lume candidează pentru un nou mandat, la 92 de ani. Are șanse mari să câștige, după ce rivalul său a fost exclus din competiția electorală
Cel mai bătrân președinte din lume candidează pentru un nou mandat, la 92 de ani. Are șanse mari să câștige, după ce rivalul său a fost exclus din competiția electorală
Președintele Camerunului, Paul Biya, cel mai vârstnic șef de stat din lume, a apărut marți la primul său miting electoral din actuala campanie, la vârsta de 92 de ani. Liderul, aflat la...
Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
Un proiect de lege depus în Rada Supremă propune eliminarea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare protejate, conform Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare....
#international, #camerun, #presedinte , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectionerul si-a dat demisia la cateva minute dupa marea umilinta din preliminarii! Inlocuitorul a fost deja anuntat

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un deputat PNL cere investigarea accidentului în care un adolescent a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o mașină de politie, de către corpul de control al MAI
  2. Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
  3. Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”
  4. Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private din întreaga țară. Decizia vine după ce o tânără a murit după ce a născut
  5. „Regele Donald Trump I”? Robert De Niro cheamă America în stradă: „Ne ridicăm din nou!”. De ce protestează împotriva președintelui SUA
  6. Omul lui Putin, amenință direct Republica Moldova că va ajunge ca Ucraina. „O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală. Nu i-a adus nimic bun”
  7. Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”
  8. Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW
  9. O femeie a pierdut 50.000 de lei după ce un bărbat a păcălit-o folosind cuvintele „BNR” și „Credit de nevoi personale”
  10. „Nu se mai vedeau cărțile de funcționari”. Ana Blandiana, despre momentul jenant al delegației României la un târg de carte internațional