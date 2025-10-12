Camerunul merge astăzi la urne, dar rezultatul pare deja previzibil. Paul Biya, președintele care conduce țara din 1982, vrea să-și prelungească domnia pentru a opta oară. La 92 de ani, liderul african, cel mai vârstnic șef de stat în funcție din lume, ignoră apelurile la retragere și susține că este „într-o formă excelentă”.

În timp ce o treime din populație trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi, Biya își consolidează puterea într-o țară măcinată de crize sociale, corupție și un sistem politic blocat.

Alegeri fără miză reală

Opoziția, compusă din 11 candidați, nu pare capabilă să-l înfrunte pe liderul care domină scena politică de peste patru decenii. Cel mai important rival, Maurice Kamto, a fost scos din cursă printr-o interdicție judecătorească, iar restul candidaților nu reușesc să coaguleze un mesaj comun. Printre ei se numără foști miniștri care au trecut de-a lungul anilor prin tabăra prezidențială, dar și figuri marginale fără sprijin popular consistent.

Analiștii internaționali vorbesc despre o „democrație de fațadă”, în care comisia electorală ar fi controlată de partidul aflat la putere. „Candidatul nostru poate continua ceea ce a început”, a declarat ministrul Muncii, Grégoire Owona, încercând să convingă electoratul că Biya este încă apt să conducă.

Camerunul traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Prețurile cresc, economia stagnează, iar tinerii, confruntați cu șomaj masiv, spun că nu mai cred în alegeri. În regiunile anglofone Nord-Vest și Sud-Vest, confruntările armate dintre separatiști și forțele guvernamentale au făcut mii de victime și au strămutat peste 700.000 de oameni.

„Este absurd ca regimul Biya să organizeze alegeri fără să asigure măcar securitatea cetățenilor”, a declarat Kah Wallah, lidera mișcării Stand Up For Camerun.

Ads