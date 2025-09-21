Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, aflate în discuție între țările din așa-numita „coaliției voluntarilor”, ar obliga statele europene semnatare să intervină militar împotriva Rusiei dacă Moscova ar lansa din nou o ofensivă asupra Ucrainei.

„În esență, garanțiile de securitate reprezintă o descurajare. Iar pentru ca această descurajare să fie credibilă, trebuie să fie puternică”, a spus Stubb, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Helsinki, înainte de a pleca la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

El a subliniat că aceste garanții ar intra în vigoare doar după un eventual acord de pace între Ucraina și Rusia, însă a insistat că Moscova nu va avea drept de veto asupra formatului lor. „Rusia nu are niciun cuvânt de spus în deciziile suverane ale unui stat independent. Nu contează dacă Moscova este sau nu de acord. Desigur că nu va fi, dar asta nu este problema”, a precizat liderul finlandez.

Angajamente ferme sau doar reasigurări?

După întâlnirea de la Paris din luna august, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 de națiuni s-au angajat să facă parte dintr-o „forță de reasigurare” în Ucraina, unele fiind dispuse să participe „pe teren, pe mare sau în aer”.

Totuși, la Kiev există îngrijorări că aceste planuri nu se vor traduce în angajamente ferme. Întrebat dacă garanțiile înseamnă că statele europene acceptă să se implice militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Stubb a răspuns: „Aceasta este, prin definiție, ideea garanțiilor de securitate”.

Până acum, majoritatea țărilor occidentale au sprijinit Ucraina, dar au evitat implicarea directă în conflict, pentru a nu escalada tensiunile cu Rusia. Stubb a avertizat însă că orice garanție ar fi lipsită de valoare dacă nu ar fi susținută de forță reală și de o comunicare strategică clară: „Nu oferim garanții în aer. Rusia trebuie să știe că sunt garanții reale”.

