Suspectii in cazul asasinarii presedintelui haitian spun ca planul lor era sa il aresteze, nu sa-l ucida

Operatiunea care a dus la asasinarea lui Moise a fost planuita intr-un interval de cel putin o luna, dupa discutii in Port-au-Prince si la locuinta in care stateau majoritatea barbatilor acuzati de omor, au afirmat pentru jurnalul american mai multe persoane care i-au interogat pe unii suspecti. Probabil ei urmareau totul si asteptau oportunitatea sa atace ", a declarat Clement Noel, care s-a numarat printre primii care i-au interogat pe cei doi haitieni-americani care se numara printre cei 19 suspecti retinuti pana acum.James A. Solages, in varsta de 35 de ani, si Joseph G. Vincent, 56 de ani, ambii din Florida, nu i-au spus lui Noel de ce au ales pentru a actiona data de 7 iulie, insa au insistat ca planul nu era sa-l asasineze pe presedinte. Misiunea lor ar fi fost sa il aresteze pe presedinte si sa il duca la palatul prezidential. Cei doi barbati au afirmat ca s-au aflat acolo , dar nu au mers sa-l ucida pe presedinte, a explicat Noel. "Au spus ca stiu ce s-a intamplat, dar nu au participat la asasinat. Erau acolo ca sa traduca", a adaugat Clement Noel. In Haiti, este ilegala arestarea unei persoane dupa ora 18.00 , cu exceptia situatiilor de flagrant. Solages si Vincent ar fi insistat ca aveau o copie a mandatului de arestare in acea noapte. Intrebati cine a emis mandatul, barbatii au spus ca nu isi amintesc.Presedintele haitian Jovenel Moise a fost ucis la 7 iulie, de 28 de mercenari straini.