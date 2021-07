Demnitarul care a ordonat asasinarea președintelui haitian Jovenel Moïse. Cum a conspirat cu mercenarii columbieni

Acesta a fost cel care i-a însărcinat pe doi foşti militari columbieni cu uciderea preşedintelui din Haiti , susține șeful poliţiei columbiene, potrivit New York Times., cel care s-ar afla în spatele asasinatului, a schimbat cu doar câteva zile înainte de crimă un plan cu care erau la curent doi foşti soldaţi columbieni potrivit căruia aceştia trebuiau să-l aresteze pe preşedintele haitian Jovenel Moïse, a declarat şeful poliţiei columbiene generalul Jorge Luis Vargas.Celor doi foşti militari columbieni, Duberney Capador şi Germán Alejandro Rivera Garcia, li s-a spus că "ce trebuie să facă este să-l asasineze" pe preşedintele din Haiti, potrivit sursei citate.Jorge Vargas susține că are date din ancheta desfăşurată în comun cu autorităţile haitiene. Nu a oferit însă dovezi în acest sens, relatează CNN.Conform unui comunicat oficial din 13 iulie, Badio a fost demis pe 17 mai din cadrul unităţii anti-corupţie din motive de încălcări grave ale conduitei profesionale. Un mandat de arestare pe numele său a fost emis vineri, 16 iulie, de procurorii haitieni sub acuzaţii de jaf armat şi crimă. El e suspectat că s-a ocupat de logistică, de procurarea vehiculelor şi de coordonarea echipei de comando.O anchetă a demarat și FBI în Haiti. Mai mulți martori au fost deja audiați. Șeful poliţiei din Haiti a declarat că anchetatorii americani şi columbieni au discutat deja cu "suspecţii cheie" în cazul de asasinat.Cei 24 de poliţişti care s-au aflat la palatul prezidenţial în noaptea asasinatului au fost plasaţi în arest preventiv."Credem că patru ofiţeri de poliţie au colaborat cu Badio ca să neutralizeze forţele de poliţie din jurul reşedinţei prezidenţiale şi să faciliteze accesul. Unul dintre ei a fost arestat, trei sunt încă în libertate", a declarat pentru CNN o sursă guvernamentală. Cei patru ar fi agenţi din echipa personală de securitate a lui Badio.26 de columbieni au fost angajaţi şi trimişi în Haiti de o firmă de securitate cu sediul în Haiti, iar slujba lor era să-l reţină pe liderul haitian şi să-l predea forţelor americane de aplicare a legii, a anunțat zilele trecute poliția haitiană, citând surse columbiene.Preşedintele haitian Jovenel Moïse a fost ucis la 7 iulie, de 28 de mercenari străini. Martine Moïse, soţia sa, a fost rănită în atac şi a fost transportată la Miami pentru tratament.Autorităţile haitiene au arestat săptămâna trecută doi americani de origine haitiană, Joseph Vincent şi James Solages, acuzaţi de faptul că participat împreună cu 26 de cetăţeni columbieni la operaţiunea în care a fost asasinat şeful statului haitian. Funeraliile preşedintelui haitian Jovenel Moïse vor avea loc la 23 iulie. La funeralii va asista şi văduva acestuia, rănită în atac şi spitalizată la Miami.