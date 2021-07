Vaduva presedintelui haitian, asasinat de un comando de mercenari: L-au ciuruit pe sotul meu

Martine Moise a declarat ca atacul s-a intamplat atat de repede, incat sotul ei, Jovenel, nu a putut "spune niciun cuvant".Presedintele Moise a fost ucis la 7 iulie, de 28 de mercenari straini.Martine Moise a fost, de asemenea, ranita in atac si a fost transportata la Miami pentru tratament.Sambata, ea a postat un mesaj vocal pe pagina ei de Twitter , in care primite sa continue munca sotului. Mai multe persoane au confirmat ca este vorba de sotia presedintelui"Intr-o clipita, mercenarii au intrat in casa mea si l-au ciuruit pe sotul meu", spune Moise in inregistrare, descriind momentul in care atacatorii si-au ucis sotul."Acest act nu are nume deoarece trebuie sa fii un criminal nemilos pentru a asasina un presedinte precum Jovenel Moise, fara a-i oferi macar sansa sa spuna un singur cuvant", a continuat ea.Ea a sugerat ca sotul ei a fost vizat din motive politice - in special, mentionand un referendum privind modificarile la constitutie care i-ar fi putut conferi presedintelui mai multa putere."Plang, este adevarat, dar nu putem lasa tara sa-si piarda drumul", a adaugat ea. "Nu putem lasa sangele presedintelui Jovenel Moise, sotul meu, presedintele nostru pe care il iubim atat de mult si care ne-a iubit, sa fi curs degeaba".