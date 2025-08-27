Economia Rusiei nu arăta nici până acum bine, dar acum are cu atât mai puține motive să o facă. FOTO Pixabay

Rusia prevede o încetinire a creșterii sale economice în 2025 la 1,5%, mult sub prognoza anterioară de 2,5%, deoarece ratele ridicate ale dobânzii impuse pentru a reduce inflația au împiedicat împrumuturile, i-a spus miercuri ministrul finanțelor, Anton Siluanov, președintelui Vladimir Putin, relatează Reuters.

Economia de război a Rusiei a crescut robust, cu 4,1% în 2023 și 4,3% în 2024, mult mai rapid decât în țările G7, în ciuda multiplelor runde de sancțiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, dar încetinește brusc în acest an.

Ministrul economiei, Maksim Reșetnikov, a avertizat în iunie că Rusia este pe punctul de a intra în recesiune, dacă nu se schimbă politica monetară.

Cele mai mari cheltuieli militare ale Rusiei de la Războiul Rece au alimentat inflația, ceea ce a determinat banca centrală să majoreze rata dobânzii de referință la 21% în octombrie, cel mai ridicat nivel de la începutul mandatului președintelui Vladimir Putin, în 2003.

Banca centrală a redus rata la 20% în iunie și apoi la 18% în iulie, dar economia este încă afectată de costul creditelor și de lipsa forței de muncă, potrivit analiștilor.

Siluanov i-a spus lui Putin că Ministerul Economiei prevede acum o creștere de cel puțin 1,5% în acest an. Previziunea oficială pentru 2025 era de 2,5%.

„Dacă în acest an vom avea condiții destul de dificile pentru implementarea politicii monetare și de credit, estimăm că rata de creștere economică nu va fi mai mică de 1,5% în acest an, cel puțin conform evaluării Ministerului Economiei”, a declarat Siluanov. „Un buget echilibrat va oferi băncii centrale mai multe oportunități de a relaxa politica monetară și de credit, ceea ce înseamnă că resursele de credit vor fi mai accesibile”, a adăugat el.

Reuters a informat în ianuarie, în exclusivitate, că Putin era din ce în ce mai îngrijorat de distorsiunile din economia de război a Rusiei, în special de reducerea investițiilor marilor companii din cauza ratelor ridicate ale dobânzii.

