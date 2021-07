Cuba a restrictionat accesul populatiei la platformele de socializare. Autoritatile neaga orice "explozie sociala" dupa manifestatii

Havana neaga orice "explozie sociala" dupa manifestatii

SUA denunta violenta si arestarile manifestantilor cubanezi

Protestele au izbucnit duminica

Cauza protestelor din Cuba

NetBlocks, cu sediul la Londra, a afirmat pe site-ul sau ca retelele de socializare si platformele de mesagerie din Cuba erau inca partial perturbate marti, ceea ce "ar putea limita fluxul de informatii din Cuba".Guvernul nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii si nici Telegram si nici Facebook, care detin Instagram si WhatsApp.Platforma sociala Twitter a declarat ca nu a observat vreo blocare a serviciului sau.Autoritatile cubaneze au negat marti orice "explozie sociala" in Cuba dupa manifestatii fara precedent impotriva guvernului, care s-au soldat cu un deces si aproximativ 100 de arestari, comenteaza AFP."La 11 iulie, nu a fost nicio explozie sociala in Cuba, nu a existat niciuna datorita vointei poporului nostru si a sprijinului poporului nostru pentru revolutie si guvernul sau", a declarat ministrul de externe, Bruno Rodriguez, intr-o conferinta de presa.Acestea au fost "tulburari la o scara foarte limitata", a adaugat el, subliniind ca "tara este in conditii complet normale".La fel ca presedintele Miguel Diaz-Canel inaintea sa, Bruno Rodriguez a acuzat Washingtonul ca, prin politica sa de sanctiuni si o campanie pe internet, se afla la originea unor manifestatii fara precedent care au izbucnit duminica pe insula socialista in aproximativ 40 de localitati, populatia strigand "Ne este foame", "Libertate" si "Jos dictatura".Marti, circa 130 de persoane erau inchise sau raportate ca disparute, potrivit unei liste de nume postate pe Twitter de miscarea contestatara San Isidro.Printre cei retinuti se numara Jose Daniel Ferrer, Manuel Cuesta Morua si Berta Soler, trei dintre principalii disidenti ai tarii, precum si Camila Acosta, o cubaneza de 28 de ani, potrivit cotidianului ABC din Spania, cu care ea colabora de sase luni."Arestarea unei jurnaliste de la media spaniola ABC mi se pare nepotrivita", a reactionat premierul spaniol Pedro Sanchez care a cerut Havanei sa respecte dreptul cubanezilor de a "manifesta liber".In contextul in care nu au fost date publicitatii date referitoare la arestari, familiile au incercat marti sa obtina informatii de la sectiile de politie din capitala despre rudele lor arestate, a constatat AFP.Ministerul de Interne a anuntat ca un manifestant a murit luni in popularul cartier Guinera, la periferia Havanei, in timp ce participa la "tulburari". Mai multe persoane au fost ranite.Anterior, secretarul de stat adjunct al SUA pentru Americi, Julie Chung, a denuntat "violenta si arestarile manifestantilor cubanezi , precum si disparitia unor activisti independenti" si a cerut "eliberarea lor imediata".Marti, Dina Stars, o vedeta YouTube, a fost arestata acasa de politisti in timp ce vorbea in direct la o emisiune de televiziune spaniola.Un calm aparent a domnit marti in capitala, inca sub o puternica prezenta a politiei, militarilor si agentilor civili. Dar internetul mobil, motorul mobilizarilor, a fost in continuare intrerupt.Observatorul specializat Netblocks a raportat intreruperi in Cuba pe retelele sociale importante si pe platformele de comunicare, cum ar fi Whatsapp si Facebook."Este adevarat ca ne lipseste internetul mobil, dar ne lipsesc si medicamentele", a raspuns simplu Bruno Rodriguez la o intrebare pe aceasta tema. Si "trebuie sa spun ca Cuba nu va renunta la dreptul ei de a se apara", a continuat ministrul.Washingtonul a lansat un apel restaurarea rapida a "tuturor mijloacelor de comunicare, online si offline". "Inchiderea canalelor de informatii nu raspunde cu nimic la nevoile si aspiratiile legitime ale poporului cubanez", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price. Statele Unite au indicat, totusi, ca nu vor permite intrarea cubanezilor care incearca sa fuga pe mare din tara lor aflata in criza."Nu cred ca suntem in pragul unei crize bilaterale, cu exceptia cazului in care guvernul american doreste asta", a declarat Bruno Rodriguez.Pe insula, episcopii catolici au indemnat guvernul si protestatarii "sa ajunga la un acord" pentru a evita violentele, deoarece manifestatiile s-au transformat in ciocniri cu fortele de ordine.Daca au evidentiat eforturile guvernului pentru a face fata crizei economice, "poporul are dreptul sa-si exprime nevoile, dorintele si sperantele", au declarat ei intr-un comunicat.Manifestatiile, fara precedent de la revolutia din 1959, au iritat guvernul comunist. "Vom evita violenta revolutionara, dar vom reprima violenta contrarevolutionara", a avertizat luni presedintele Diaz-Canel.Mii de cubanezi s-au alaturat duminica demonstratiilor de la Havana si Santiago pentru a protesta impotriva crizei economice a Cubei si gestionarii pandemiei, unii cerand incetarea comunismului.Introducerea internetului mobil in urma cu doi ani si jumatate este un factor cheie din spatele protestelor din Cuba, oferind cubanezilor o platforma pentru a-si exprima frustrarile si permitand raspandirea rapida a informatiilor.Martorii Reuters din capitala au declarat marti ca inca nu au acces la date mobile. Penele internetului mobil au crescut in acest an.Compania de monitorizare a retelei Kentik a anuntat ca a observat ca intreaga tara a fost offline pentru mai putin de 30 de minute, duminica, in jurul orei 16:00, in momentul de varf al protestelor.Platformele de socializare se confrunta cu cereri crescute din partea guvernelor din intreaga lume de a elimina anumite continuturi si, in unele cazuri, serviciile lor sunt restrictionate sau interzise in timpul protestelor.La 4 iunie, Nigeria a anuntat ca a suspendat pe termen nelimitat Twitter in tara, la cateva zile dupa ce platforma a eliminat o postare de la presedintelui Muhammadu Buhari. Miscarile sociale fara precedent in ultimii 30 de ani au fost mediatizate in toata lumea , starnind emotii si reactii diverse. Transmiterea de imagini si detalii despre proteste a fost posibila in conditiile in care insula din arhipelagul Caraibelor are in sfarsit internet, o revolutie tehnologica care a avut loc abia in 2018.Principalul motiv al nemultumirilor sociale este legat de lipsa cronica de produse de baza si de cresterea accelarata a preturilor. In acelasi timp, se inregistreaza si o penurie de medicamente, iar epidemia de COVID a explodat in ultima perioada.Cuba a raportat luni, 12 iulie, peste 6.400 de cazuri noi de COVID si 42 de decese, in conditiile in care, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, au murit in total pe insula putin peste 1.500 de oameni din cauza noului coronavirus.In plus, penele de curent dese si lungi le amintesc oamenilor de inceputul anilor 90, dupa colapsul Uniunii Sovietice."Sunt pene de curent care le amintesc cubanezilor de vremurile crunte din anii 1990, dupa colapsul Uniunii Sovietice. Si oamenii sunt foarte frustrati din cauza inmultirii cazurilor de COVID", a declarat, pentru DW, William LeoGrande, profesor la Universitatea Americana si expert in America Latina.Izolarea economica a Cubei si faptul ca tara nu are o moneda convertibila intr-o valuta puternica fac extrem de dificil comertul international.Pe de alta parte, veniturile din turism s-au prabusit in Cuba incepand din 2020 din cauza epidemiei de COVID. In plus, si exportul de zahar a scazut dramatic din cauza recoltei dezastruoase de sfecla de zahar.Statele Unite a impus Cubei embargou economic la majoritatea produselor inca din 1962, din vremea presedintelui Kennedy. Presedintele Barack Obama a venit cu o serie de relaxari semnificative a relatiilor dintre cele doua tari, permitand turismul de masa a americanilor in Cuba si deschizand ambasade la Havana si la Washington Relatiile s-au racit puternic in timpul mandatului lui Donald Trump . Acesta a statuat ca vizitele in Cuva pot fi efectuate doar in grupuri vizand proiecte educationale sau umanitare.