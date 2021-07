Cauza protestelor din Cuba. "Sunt pene de curent care le amintesc oamenilor de anii de dupa colapsul Uniunii Sovietice"

🚨#SOSCubaπŸ‡¨πŸ‡Ί



This is happening RIGHT NOW in the South of #Cuba.



The Cuban people want one thing, freedom, and they want it now.



pic.twitter.com/668WWNWbe4- Maria Elvira Salazar πŸ‡ΊπŸ‡Έ (@MaElviraSalazar) July 12, 2021

San Jose Lajas just few miles of the capital La Habana they screaming we are the people #Cuba #CubaLibre #SOSCuba pic.twitter.com/tN1WVNV4lP - Yusdiel Rodriguez (@Ortodoxo6) July 13, 2021

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0 - President Biden (@POTUS) July 12, 2021

Miscarile sociale fara precedent in ultimii 30 de ani au fost mediatizate in toata lumea, starnind emotii si reactii diverse. Transmiterea de imagini si detalii despre proteste a fost posibila in conditiile in care insula din arhipelagul Caraibelor are in sfarsit internet, o revolutie tehnologica care a avut loc abia in 2018.Potrivit unor surse locale, peste 100 de demonstranti, activisti sau jurnalisti au fost arestati la capatul primei zile de proteste.Dupa protestele de duminica, Politia a desfasurat masiv forte pe strazile marilor orase din Cuba, cu precadere in Havana. In acelasi timp, internetul 3G a fost taiat pe aproape intreaga durata a zilei, asa ca este imposibil de stabilit amploarea iesirilor in strada ulterioare.Imagini postate pe Twitter de surse neoficiale indica o prezenta la fel de ridicata a oamenilor si in a doua zi de proteste.Filme cu miscarile de strada sunt difuzate in continuare, fiind posibil ca nemultumirile de strada sa se manifeste la fel de puternic si in dimineata zilei de marti, 13 iulie.Principalul motiv al nemultumirilor sociale este legat de lipsa cronica de produse de baza si de cresterea accelarata a preturilor. In acelasi timp, se inregistreaza si o penurie de medicamente, iar epidemia de COVID a explodat in ultima perioada.Cuba a raportat luni, 12 iulie, peste 6.400 de cazuri noi de COVID si 42 de decese, in conditiile in care, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, au murit in total pe insula putin peste 1.500 de oameni din cauza noului coronavirus.In plus, penele de curent dese si lungi le amintesc oamenilor de inceputul anilor 90, dupa colapsul Uniunii Sovietice."Sunt pene de curent care le amintesc cubanezilor de vremurile crunte din anii 1990, dupa colapsul Uniunii Sovietice. Si oamenii sunt foarte frustrati din cauza inmultirii cazurilor de COVID", a declarat, pentru DW, William LeoGrande, profesor la Universitatea Americana si expert in America Latina Izolarea economica a Cubei si faptul ca tara nu are o moneda convertibila intr-o valuta puternica fac extrem de dificil comertul international.Pe de alta parte, veniturile din turism s-au prabusit in Cuba incepand din 2020 din cauza epidemiei de COVID. In plus, si exportul de zahar a scazut dramatic din cauza recoltei dezastruoase de sfecla de zahar. Statele Unite a impus Cubei embargou economic la majoritatea produselor inca din 1962, din vremea presedintelui Kennedy. Presedintele Barack Obama a venit cu o serie de relaxari semnificative a relatiilor dintre cele doua tari, permitand turismul de masa a americanilor in Cuba si deschizand ambasade la Havana si la Washington Relatiile s-au racit puternic in timpul mandatului lui Donald Trump . Acesta a statuat ca vizitele in Cuva pot fi efectuate doar in grupuri vizand proiecte educationale sau umanitare. Joe Biden se plaseaza intr-o zona ambigua. Noul presedinte american n-a schimbat niciuna dintre masurile impuse de predecesorul sau si a declarat duminica ca va da mai multe detalii la mijlocul saptamanii in curs. In plus, a postat pe Twitter un mesaj de incurajare adresat poporului cubanez.In acest timp, presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, sustine ca nemultumirile invocate de protestatari sunt rodul propagandei Statelor Unite. Rusia si Mexicul au avertizat ca tulburarile din Cuba ar putea fi taram prielnic pentru o interventie straina, vizand in declaratiile diplomatice oficiale Statele Unite