Statele Unite felicita pe cubanezi pentru curaj si indeamna regimul de la Havana sa restabileasca conexiunile la internet

"Lansam un apel conducatorilor Cubei sa dea dovada de retinere si sa respecte vocea poporului deschizand toate mijloacele de comunicare, online si offline", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."A inchide accesul la tehnologie, a inchide canalele de informatii, asta nu raspunde deloc nevoilor si aspiratiilor legitime ale poporului cubanez", a adaugat el."Felicitam poporul cubanez pentru ca a dat dovada de mare curaj", a mai spus Ned Price, adaugand ca Havana a incercat "sa il faca sa taca"."Facem un apel la calm si condamnam orice violenta impotriva celor care manifesteaza pasnic. De asemenea, cerem guvernului cubanez sa ii elibereze pe cei sunt inchisi pentru ca au manifestat pasnic", a continuat el. Aproximativ o suta de persoane, printre care disidenti cunoscuti , se aflau marti in continuare in arest.La sfarsitul saptamanii trecute, cubanezii au iesit pe strazile mai multor orase ale insulei, intr-o mobilizare de o amploare fara precedent dupa revolutia din 1959.Internetul mobil, care a fost un mare aliat al acestor manifestatii, a fost intrerupt rapid.Observatorul specializat Netblocks a raportat intreruperi in Cuba pe retelele sociale importante si pe platformele de comunicare, cum ar fi Whatsapp si Facebook Luni, presedintele american, Joe Biden , a indemnat "regimul cubanez sa isi asculte poporul" si "apelul vibrant al acestuia pentru libertate".